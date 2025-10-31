巷仔內／川習會結果以退為進 回到9月狀態
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會，雙方針對稀土、芬太尼、部分關稅、大豆出口等問題達成一定程度共識，不過，若細看川普在媒體前公開強調的這些重點，與中國官媒在會後所釋出的幾項條目，可發現雙方著重的重點不同，總體來說，情勢回到接近九月時的狀態，並再度回到各自宣傳和私下動作並趁勢「加碼」的步伐。
川習會走過場 美中吉隆坡協商已奠定基調
在川習會前，美中雙方高階經貿官員在馬來西亞首都吉隆坡結束為期兩天的談判，會後美國貿易代表葛里爾已預告，「我們正在敲定最終協議的細節，讓兩國領導人可以審閱並決定是否要共同完成這項協議」。
在會後中國表示，在吉隆坡討論的議題包括雙邊貿易、出口管制、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作；格里爾表示，談判還涉及稀土，並討論了貿易休戰時間延長問題，貝森特則表示，中國將「延後一年執行稀土管制措施，同時重新審視相關政策」。
此外，美中吉隆坡會談內容還包括了美國對在中國建造或由中國公司擁有的船隻徵收的高額港口費，以及美國對中國海事、物流和造船業展開301調查，中國則採取報復措施，將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司列入反制清單，雙方針對此事進行談判。
在今日的川習會上，也一如預期的在上述這些項目上打轉，美國將把對先前對中國就芬太尼議題加徵的相關商品20%關稅降至10%，同意將美國對中國商品的關稅從 57% 降至 47%；中國將「立即」開始購買「大量」美國大豆和其他農產品，且保持稀土出口暢通以及打擊芬太尼的非法貿易；並未談及台灣問題，烏克蘭議題也僅表示共同合作，仍流於表面形式，無實質推展。
美中雙方強調重點有所不同
若細看川普第一時間對外發言，圍繞在稀土、芬太尼、部分關稅調降、大豆出口上，中國方面釋出的新聞稿則完全不同，新華社通稿在提了一些官腔話後，僅提到「兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染病等領域合作前景良好，對口部門應加強對話交流，並進行互利合作。」
中方將重點擺在吉隆坡協商上，中國商務部發言人在川習會結束後隨即透過新華社發布新聞稿，提到了三大項目：
美國對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。
美方將暫停實施其9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年。中國將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。
美方將暫停實施其對中海事、物流及造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。
若針對第一點，川普在會後表示，雙方達成初步協議，美方對中國進口商品關稅將由57%下調至47%，雙方再度呈現重點完全不同的情況，各自展現出自己是談判勝利者的姿態。
第二點則是美國商務部工業與安全局(Bureau of Industry and Security，簡稱BIS) 9月底推出的50%規則，將出口管制措施擴及被列入實體清單的關係企業合計持股達50%以上的未列名附屬公司，強化股權穿透審查，企業需重新評估供應鏈合規風險；這一規則使得荷蘭半導體製造商Nexperia因其中國母公司聞泰科技（Wingtech）已於2024年底被列入清單，面臨失去美國市場的風險，上千家背後有中國母公司撐腰的子公司可能受影響；中國隨後在10月初祭出稀土管制，然而，由中方釋出的文稿中，事實上並未提到相關脈絡，從此可看到中國欲凸顯自己是受害者而非漸進侵略者的角色。
在中國過去承諾購買美國穀物等多項商品的採購率和達成率過低的背景下，遠未履行2020年的美中貿易協議，美國今年4月啟動對中海事、物流及造船業301調查，並於10月徵收港口費，中國今年10月則將韓華海洋株式會社5家美國相關子公司列入反制清單。
美中以退為進回到九月狀態 各自擠牙膏宣傳加碼
由上述可看到，在雙方的來回角力之下，大多數情況回到了九月的時間點。
雙方皆並未在第一時間釋出完整的川習會文稿，而是以部分情況揭露為主，川普稍早又在自家社群平台提到，中國同意開始採購美國能源，一項涉及從阿拉斯加州購買石油和天然氣的大規模交易可能即將達成，這在稍早雙方所有公布的訪談和文稿中都未提及。
過往川普在與習近平結束重大會議後，雙方往往會再度進行新一輪的加碼和各自暗地補刀，如2019年大阪峰會後，雙方達成恢復貿易談判、不加徵新關稅等共識，但當年美中在8月隨即展開新一輪的加稅戰。
在此次川習會後，或許可觀察大豆是否會再度成為雙方互控是否兌現承諾的指標，進而引發新一輪關稅戰；同時，到目前為止TikTok業務也未成為兩國公開談及的問題，這部分也有機會成為持續角力的一環。
沒談到台灣不是壞事
本質上來說，美中雙方在這波會談僅著重在各自貿易和國內議題，沒提到台灣或許也不是壞事，中國光面對自身經濟問題就自顧不暇，川普也對台灣本身不感興趣，僅提到晶片和半導體產業；從川普上任後已可發現，自認能主導的事項會高調處理，不能控制的事項多選擇低調，不想讓部分對他來說棘手的事態浮上檯面進而發酵，是他在一連串操作背後的另一項目的。
夾在美中兩強之間，儘管有人認為這像是恐怖平衡，但「不談」也確實為台灣爭取到了點時間喘口氣，持續加強自身國防和科技產業全球布局。
