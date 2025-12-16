巷仔內／政院硬起來不副署 下一步應做這事

▲行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，總統府表示總統賴清德批示，「本法修正破壞財政永續」。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。綠營嗆在野黨，若不滿的話就提不信任案，讓國會改選。不過國民黨在挺過大罷免危機，距離任期還有2年多，也不可能此刻選擇改選。行政、立法兩院硬碰硬，衝突難解，不過行政院如果堅持要由民意做決定，此時也不能把敵人鎖定在立法院，反而更該加強論述，讓選民理解為什麼會走到這一步。

卓榮泰選擇不副署，引爆行政、立法兩院正面僵局，表面上是憲政程序之爭，實際上卻是一場誰也不願先付出政治代價的權力對撞。在野黨掌握國會多數，卻不可能主動要求解散國會重選；行政部門已亮出底牌，也難以回頭示弱。這種局勢下，制度不會自然運作出解方，只會讓對峙持續延燒。

對在野黨而言，現階段沒有任何誘因主動拆彈。國會席次優勢來之不易，重選意味著高度不確定性，一旦選民將責任歸咎於在野黨，恐怕得不償失。因此，維持僵局反而成為一種低成本策略；不動作，本身就是最安全的選擇，也讓行政部門承受更大的治理壓力。

不過另一方面，行政院若仍停留在「程序違憲」、「議事瑕疵」的論述層次，恐怕難以有效說服社會。《憲法》語言對多數民眾而言過於抽象，反而容易被解讀為權力之爭。與其反覆強調制度對錯，不如直接說清楚後果，讓人民理解，藍白版本的《財劃法》修法，到底如何影響中央施政、地方財政與日常生活，才能真正拉回輿論戰場。

在政治操作上，行政部門也不宜把矛頭對準整個立法院，而是應該切割責任，點名特定立委與地方政府。當修法的實際受益者被攤在陽光下，問題就不再只是中央與國會的衝突，而會轉化為地方政治的壓力測試。尤其面對即將到來的地方選舉，部分立委未必願意為僵局背書到底。

不過全然的硬碰硬，在行政院也沒有必勝的狀況下，還是要預留一條談判出口，提出具體的修正方向或過渡配套，讓對方有下台階可走。政治現實從來不是非黑即白，與其全面否定，不如透過技術性調整，重新創造協商空間，避免僵局無限延長，最終反噬治理本身。

從更長遠的角度看，這場衝突凸顯的並非單一人物的判斷失誤，而是台灣半總統制在朝小野大時，缺乏有效的衝突出口設計。台灣經歷多次修憲，但現在的制度到底是總統制、內閣制，沒人說得準，出現這樣的憲政困境，又該如何解決，《憲法》也沒有說明規則，未來如果有機會，朝野還是應重新思考長久之計，討論修憲，否則當制度無法消化政治對立，未來的政治僵局，恐怕還是會反覆上演。

