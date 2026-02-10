巷仔內／日本「鐵娘子」時刻到來
[NOWnews今日新聞] 日本第51屆眾議院大選落幕，日本首相高市早苗帶領自民黨贏得眾議院大選，橫掃316席，創下二戰後首次單一政黨取得超過三分之二席次的歷史紀錄。這場在風雪中進行的16天閃電戰，不僅終結了長久以來的派閥陰霾，更標誌著日本政治權力結構正式進入新階段。
日本眾議院選舉共改選465席，包括單一選區289席與比例代表176席。選前，自民黨與日本維新會合計僅232席，其中自民黨198席、維新會34席。但在高市早苗的率領下，寫有自民黨候選人名字的板子連連貼上紅花，最終自民黨在眾議院單獨拿下316席，不僅突破2/3門檻，更達成二戰之後「單一政黨取得最多議席」的紀錄。
這次自民黨受益所謂的「母雞帶小雞效應」，依附於高市早苗的高支持率。高市早苗自去年10月就任首相以來，支持率維持在70%左右，即使在宣布國會解散、眾議院改選之後，支持率出現回落的現象，仍與自民黨本身約40%的支持率形成鮮明對比。
高市早苗面對選前執政聯盟在國會的劣勢，大膽賭上首相大位，打破60年慣例在國會開議首日解散眾議院，成功塑造出「打破陳腐」的形象。
民意對「變革」的渴望
高市早苗做為日本首位女首相，對長期由男性政治菁英主導的日本政壇而言，本身就具有突破性意義，不僅為部分選民帶來新鮮感與期待感，也在一定程度上淡化了自民黨長年被批評為老化、保守、缺乏改革動能的形象。
相較之下，在野陣營長期分裂，難以形成有效制衡力量。由立憲民主黨與自民黨前盟友公明黨組成的「中道改革聯合」，在國家安全與經濟戰略上缺乏清楚敘事，無法回應選民對地緣政治風險與經濟前景的焦慮，最終慘敗收場，也讓這場選舉呈現出一面倒的結果。
在經濟上，高市早苗提出的「負責任且積極的財政政策」與「食品消費稅凍結兩年」政策，雖然引發了有關於財政失控的擔憂，卻精準擊中了長期深受通膨之苦的人民之苦。日經指數在選後狂飆至57000點大關，反映出市場對「高市交易」的期待，進一步強化了選民對「強壯日本經濟」的想像，也讓經濟不安中的民意，選擇將賭注押在一位願意「大刀闊斧」的領導人身上。
國防與外交：加速「國家正常化」
這場選舉結果對亞洲地緣政治的衝擊，不亞於日本國內。自民黨單獨掌握超過三分之二席次，意味著修改憲法所需的「310席修憲門檻」已不再是難以跨越的高牆。憲法第九條的調整、自衛隊地位的明確化，首次真正具備程序上的實現可能性，日本長年討論卻難以推進的「國家正常化」，正式進入可操作階段。
在外交與安全政策上，高市早苗的立場同樣清晰。她與美國總統川普之間的良好互動，包括川普在選前公開力挺與白宮會面邀約，被視為日美同盟將邁向更強硬區域防禦姿態的象徵。面對中國的軍事與經濟施壓，她以強化國防論述成功喚醒了選民的危機感。
對台灣而言，高市早苗的勝選無疑是一劑強心針，台日關係有望在安全合作上更進一步。過去高市早苗在台灣議題上展現友好態度，將使日本在印太戰略架構中，扮演更具主動性的角色。
挑戰與變數
不過壓倒性的勝利並非沒有代價。長期擴張性政策可能加劇日圓貶值壓力，並推升公債收益率，對本已承壓的財政結構構成考驗。如何避免「高市交易」演變成財政危機，是新內閣的首要任務。
隨著在野陣營「中道改革聯合」的慘敗與萎縮，日本政壇重回「一強多弱」的格局，是否會導致國會監督機制弱化，甚至形成「一黨獨大」的政治慣性，亦是日本民主制度必須面對的問題。
此外，在缺乏有力制衡的情況下，高市早苗強硬保守路線可能進一步放大社會裂痕。修憲與軍事正常化固然回應現實安全需求，卻也可能在社會內部引發更深層的價值衝突。
日本的「鐵娘子」時刻
這場大選的勝負，本質上是日本國民在「安定但停滯」與「冒險但強大」之間做出的抉擇。316席的歷史紀錄，賦予了高市早苗足以與當年的中曾根康弘或安倍晉三並論的權力基礎。接下來，她將如何運用這股力量，將不只決定日本的未來走向，也可能深刻影響未來十年東亞政經格局。
