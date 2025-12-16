巷仔內／絕地逢生 卓榮泰逼藍白重回談判桌

▲卓榮泰親上火線宣布不副署《財劃法》修法，強調過去窮盡憲政救濟各種可能，如今只剩下不副署這一途。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰昨日宣布不副署《財劃法》，面對違憲法案不願背書，總統賴清德力挺並批示「破壞財政永續」，卓榮泰強調基於《憲法》權力制衡下做出此舉，也感嘆稱窮盡各種救濟只剩這途，在野要不就提出不信任案，或透過憲法法庭做出最終判決，宣告立法權與行政權火車對撞的同時，在憲政遊戲規則下逼在野重回談判桌，藍白開口閉口砲轟扭曲《憲法》，好生氣卻不倒閣救濟，那就當是認同卓榮泰了。

行政院長卓榮泰昨日親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政以及國家的發展，而行政院過去已窮盡憲政救濟的各種可能，如今只剩下「不副署」這一途。

在藍白立法院多數情況下，做了哪些事情？包括以國會改革之名修改《國會職權行使法》，被大法官解釋多數違憲，被打臉沒關係，那就把腦筋動到憲法法庭上，修法《憲訴法》，將憲法法庭判決違憲的門檻調高，將違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，而現今只有8名大法官無法做出任何判決，憲法法庭實質已癱瘓。

別忘了還有強渡《財劃法》修正草案，並要求行政院重編明年度中央政府總預算，加上反年改等相關法案，試圖掏空中央財源，造成立法權獨大，另外一大堆族繁不及備載法案，來削弱行政權，而黃國昌過去最愛掛在嘴邊的「委員會中心主義」蕩然無存，法案無法實質討論，去年立院修法《財劃法》就是最好的案例，三讀前藍白拋出4版修正動議，最後呢？算式錯誤百出，導致離島3縣拿的比過去少直跳腳。

另一方面，行政院與地方政府6度研商的院版《財劃法》，堪稱擁有最大共識的版本，躺在程序委員會不給付委，1.25兆國防特別條例同樣如此待遇，藍委陳玉珍提案的助理費除罪化卻以人數優勢逕付二讀，是什麼福國利民的優先法案嗎？

面臨國家立法權獨大失衡，憲政體制宛如失速列車，身為國家最高的行政機關，卓榮泰不副署等同於緊踩煞車，更不願對違憲法案背書，提醒在野要不就提出不信任案，這一切都依照憲政體制框下進行。

卓榮泰昨天透露自己曾多次拜會立法院長韓國瑜，說好的規劃總會被突襲、被打亂，感嘆窮盡各種救濟只剩這途。如今絕地逢生，把球丟回給在野，要不倒閣要不重回談判桌，或是恢復憲法法庭做出定奪，否則往後削弱中央行政權的法案想必是比照辦理。

不副署是行政機關最終手段，藍白只有提出不信任案救濟，可想而知在野勢必緊抓立法院多數席次，政黨更難以成受明年重選立委與九合一選舉兩次大選，執政黨殺招可謂穩賺不賠，在野好生氣卻不倒閣救濟，那就當是認同卓榮泰了。

