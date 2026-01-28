巷仔內／豬瘟後再爆禽流感 盧秀燕如臨大敵

▲豐康牧場以友善平飼取代傳統籠飼，是台中第1家動物福利友善飼養場。（資料畫面／台中市政府提供，2026.01.28）

[NOWnews今日新聞] 台中市一家中型蛋雞場感染禽流感，死了近2千隻母雞，市長盧秀燕如臨大敵，緊急宣布成立前進指揮所，防疫規格幾乎比照非洲豬瘟辦理。事實上今年1月還沒過完，整個中南部已有7起禽流感疫情、台中這件是規模最小的，一名農業縣農政人員感慨「台中真的被豬瘟嚇到了」。

台中市傳出禽流感，眾人馬上聯想到去年10月的非洲豬瘟，驚呼「又是台中？」這次隱匿出包的業者不是土法煉鋼的老農，而是市府曾公開表揚的業界模範生「豐康牧場」，已令人驚訝，聽到盧秀燕主動宣布成立前進指揮所，更大呼「不會吧？有這麼嚴重嗎？」

廣告 廣告

禽流感早已是台灣禽類流行病，依據農業部資料，去年有23個禽場被感染、撲殺74萬8946隻，平均分配在彰雲嘉南屏5縣市；今年1月以來，已成案者有嘉南屏3縣市6禽場，撲殺15萬7325隻，規模最大的兩場都在嘉義縣，各有4萬多隻。「豐康牧場」總在養量7千隻、目前死1700隻，根本小巫見大巫。

依照以往經驗，中南部業者若在飼養過程發現異常，主動通報的意願很高，因為依《動物傳染病防治條例》，主動通報並確診撲殺者，可獲全額或部分補償，加上政府大力推動的「家禽禽流感保險」與理賠金，可將損失降到最低。但「豐康牧場」一開始選擇埋屍死雞，疫情不可收拾後被舉發，不僅拿不到任何補償，還要被處100萬元以下罰鍰，也難怪接任不久的農業局長李逸安，被媒體問到「業者為什麼不通報」時，也只能回「或許業者有自己的想法或看法」。

▲台中市政府今天到豐康牧場週遭進行場域消毒。（圖／台中市政府提供，2026.01.28）

站在中市府的立場，這不是一場單純的畜牧疫情，而是政治災難的延續。去年的非洲豬瘟差點成為「國難」，驚動農業部坐鎮台中成立前進指揮所，連政務委員陳時中都出動了，其間中市府疫調說法不時「校正回歸」引發各界質疑，整整一個多月灰頭土臉，最後不僅痛失2位一級主管，盧秀燕支持度也一時大跌，還遭綠營痛批心不在台中，只忙著做總統夢，缺乏危機處理的能力，內心陰影極大極深。

揭發這起禽流感的網友，自稱是「附近工廠的人家」，但位處豐原早溪旁的豐康牧場只有一個塗裝廠鄰居，兩廠之間還有高高的圍籬，加上附近沒有制高點，實在很難目睹養雞場「埋屍」場景。但中市府已來不及顧慮這些細節，一聽到「又有隱匿疫情」，而且和非洲豬瘟一樣發生在議會開議期間，腦中警鈴馬上響起、全員自動進入戒備模式。原本在中南部縣市政府可能只是發一則新聞稿進行宣導，台中市不僅由盧秀燕親自面對鏡頭，從原本的「送驗48小時後會知道結果」，到未滿24小時就由她親口證實驗出陽性，更比照非洲豬瘟，指派副市長鄭照新擔任全案唯一對外發言窗口，避免再出現說法不一的漏失。

議會臨時會近中午閉會後，衛生、環保、農業等相關單位主管全部回市府，跨局處會議一路開到下午，並擬定因應方案，包括持續調查事證、配合中央釐清、明天進行案場相關物品銷毀作業、全面訪查全市171養雞場、半徑3公里消毒等。此外，雖然禽流感人傳人的可能性低，衛生局仍對禽場相關工作人員匡列造冊，進行防疫衛教並持續追蹤關懷10日以上，掌握是否出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等疑似類流感症狀，協助轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。

農業界都清楚非洲豬瘟和禽流感的等級差太多，外界不解中市府為何「小題大作」？一名市府員工透露，相關人員至今仍週週回報中央「非洲豬瘟梧棲案場最新進度」，外界很難了解「一朝被蛇咬」的心情。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中再爆禽流感！何欣純籲市府報告疫情資訊讓市民安心

台中首座友善蛋雞場隱匿禽流感！盧秀燕成立前進指揮所最重罰百萬

彰化爆禽流感！芳苑鄉蛋雞場有雞隻確診H5N1 緊急撲殺2.7萬隻雞