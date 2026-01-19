巷仔Niau來助陣 台南六甲落羽松季邀松鶴逗陣遊曾文

台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」現身六甲落羽松林，和六甲公仔吉祥物歡迎遊客到來。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」現身六甲落羽松林，為1月31日登場的六甲落羽松季宣傳，邀請全國遊客「松鶴」逗陣遊曾文(取六甲特色落羽松、火鶴花的諧音松鶴代表最好結伴之意)，歡迎來打卡留念。台南市長黃偉哲推薦以六甲落羽松為中心，適合遊客來趟北台南春節輕旅行。

六甲區長陳啓榮說，2隻巷仔Niau今天(19日)起落腳六甲落羽松林間，陪伴遊客招財迎好運，寫下最療癒的冬日回憶；充氣式的巷仔Niau，1座5公尺高、另1座3.5公尺高，可愛萌喵「巷仔Niau」外觀可愛討喜，閃電狀「麒麟尾」象徵幸運。發想自大航海時代用來捕鼠的「麒麟尾貓」，花紋融入台南獨特的建築語彙與城市歷史，象徵台灣與世界的連結。

陳啓榮表示，六甲的特產越光米、火鶴花、蜂蜜、草菇及台灣鯛遠近馳名，今年特別引進兩座巷仔Niau到菁埔埤落羽松林展示，象徵雙喜臨門。目前落羽松林周邊的花海陸續盛開，吸引遊客提前朝聖，2026六甲落羽松季將在1月31日開幕，歡迎遊客來與落羽松、巷仔Niau合影，品嘗六甲美食、參訪宮廟走春祈福，感受這片土地的溫暖與活力。

台南市長黃偉哲推薦遊客以落羽松為中心，串聯官田水雉園區、八田與一紀念園區、下營玄天上帝廟、麻豆代天府、柳營德元埤荷蘭村與新營天鵝湖波光節、鹽水月津港燈節等景點，打造專屬的北台南春節輕旅行。

2隻台南超人氣吉祥物「巷仔Niau」在六甲落羽松林入口迎客。(記者楊金城攝)

六甲落羽松林周邊的花海陸續盛開，吸引遊客提前朝聖。(記者楊金城攝)

