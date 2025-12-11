巷仔Niau助陣 台南玉井「綵燈趣」12/20點燈

台南玉井噍吧哖紀念公園的光環境已率先點亮，綵燈趣活動將於20日在玉井運動公園登場。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區「綵燈趣」燈光主題活動，串連噍吧哖紀念公園至玉井運動公園，規劃雙場域光環境與活動內容，將於20日傍晚點燈，文化局吉祥物「巷仔Niau」也將助陣，點亮山城的夜空，也期盼透過光影營造、文化意象與市民參與，展現在地特色與人文底蘊。

「綵燈趣」活動由玉井區公所主辦，噍吧哖紀念公園場域以「文化記憶與光影共融」為核心，愛心造型搭配馴鹿等燈光作品，已率先亮燈，主場地玉井運動公園則將在20日點燈，當天下午3時起即有舞台表演、特色市集、親子互動等陸續展開，形成與噍吧哖紀念公園相互呼應的生活化活動場域。

廣告 廣告

玉井區長顏振羽表示，此次活動透過「歷史文化×社區活動」的雙軸佈局，深化噍吧哖紀念公園文化展示功能，並透過活動提升民眾親近度，讓市民在賞燈與參與活動的過程中認識地方歷史。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

