巷仔Niau城市系列古蹟公仔開賣

「巷仔Niau」周邊商品廣受歡迎，文化局推出四款「城市系列」微型公仔，陪粉絲逛台南。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

在去年文博會掀起熱潮的「巷仔Niau」，廣受公仔迷歡迎，因數量有限，加上價格也近千元，讓民眾不斷敲碗親民版，文化局聽到了，推出「城市系列」微型公仔，首波率先亮相為安平古堡、安平樹屋、億載金城、赤嵌樓四款古蹟限定造型，歡迎粉絲將專屬台南的城市樣貌帶回家。

四款「巷仔Niau」同步於四處古蹟販售，每款售價三五０元。文化局表示，此次採常態販售，無數量限制，若售罄會補貨重新上架，販售期為一年，讓粉絲能「從從容容、遊刃有餘」的收藏。

廣告 廣告

議員李宗霖、周嘉韋、朱正軒、王宣貿都要求文化局檢討「巷仔Niau」周邊商品行銷策略，因供貨不足，線上預購也限量，「飢餓行銷」負面印象作法，影響市民觀感與城市行銷效益。議員認為，商品採台灣製造且定位為精品和季節限定，製程講究細膩，導致產量有限，然產品應具高度人氣、市場需求明顯，應檢討改善，建立更透明、便利的購買機制，包括線上預購流程、抽選制、分批販售、限定地點。

議員指出，既然「巷仔Niau」為高人氣城市吉祥物，推出相關商品應以量產化、穩定供應、友善購買為則，減少民怨，避免出線黃牛搶購販賣現象，也能提商台南城市品牌形象。

文化局說，此次強調「到景點才能買到」的城市專屬感，讓收藏者在收集公仔同時，也能親自走進古蹟，感受台南深厚的文化底蘊，後續除有更多款的城市脈絡款式，十二月中旬後，也將推出「巷仔Niau」意象伴手禮，以「巷仔Niau台南」為核心概念，從包裝到造型皆呼應台南城市紋理，感受城市的溫度與故事。詳洽「藝遊臺南」 粉絲頁。