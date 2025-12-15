南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南市文化局兩個月前，在民權路上豎立了七隻「巷仔Niau」雕塑，分別代表七個古地名，每隻貓咪腳下都踩著一個黃銅告示牌，最近卻被人發現，其中一個不見了，疑似遭人刻開撬開，文化局嚴正痛斥破壞公物的行為，已經報警抓人。

「巷仔Niau」黃銅告示牌疑遭偷走 台南文化局報警：痛斥破壞公物行為

台南市文化局兩個月前在民權路附近巷弄豎立了七隻「巷仔Niau」雕塑，分別代表七個古地名。（圖／民視新聞）

三角窗的柱子底下，豎立了一隻灰色的貓咪雕塑，左腳還踩著一個黃銅告示牌，是個古井的圖案，說明著這裏以前叫做「大井頭」，吸引遊客聚集拍照。中國遊客說，「它可以很好地幫助我們這些從外地來的一些遊客，去了解台南本身一個歷史發展的過程。」另一名遊客也說，「很可愛，結合古時候的元素，我自己覺得很有趣。」不只這裏，整條民權路的巷弄，總共有七隻貓咪雕塑，這是台南市文化局兩個月前所設計的「巷仔Niau」意象雕塑，每一隻顏色、表情都不同，黃銅告示牌上的圖案也不一樣，有的是山，有的是城門，掀起遊客收集熱潮。

廣告 廣告

「巷仔Niau」黃銅告示牌疑遭偷走 台南文化局報警：痛斥破壞公物行為

被破壞的是鷲嶺巷仔貓，貓咪腳下原本有個山形的黃銅告示牌，疑似遭人刻意撬開偷走。（圖／台南市文化局提供）

台南市文化局長黃雅玲表示，「巷仔Niau」是台南四百的吉祥物，象徵大航海時代，一艘從葡萄牙來的船隻來到安平港，一隻貓咪從船上跳下來，在台南府城繁衍後代。「他們分布在府城大街，就是現在的民權路的這一條路線上面，那透過巷仔Niau來介紹府城大街的古地名。」被破壞的是鷲嶺巷仔貓，仔細看，貓咪腳下空空如也，感覺很空虛，原本應該是這個樣子，有個山形的黃銅告示牌，疑似遭人刻意撬開偷走。附近居民說，「被人偷走，我看有兩三個星期了。」遊客批評，「很沒有公德性，怎麼這個樣子呢？」台南市文化局長黃雅玲指出，「這件事情其實我們也覺得它是一個蠻嚴重的一個行為，所以我們也在發現之後，立刻的報警處理。」才展出兩個月就遭人破壞，文化局十分痛心，除了報警抓人外，近期會先用別的材質補回去，另外也傳出有一隻被大學生騎車撞傷，呼籲民眾要溫柔對待這些作品。

原文出處：「巷仔Niau」黃銅告示牌疑遭偷走 台南文化局報警：痛斥破壞公物行為

更多民視新聞報導

台南市府辦"丹娜絲風災感恩會" 總統出席感謝救災人員

曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者

黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念

