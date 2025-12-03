巷內工廠變千億巨獸！上市首日「市值逼聯電」 謝金河：給大家上了一課

財經中心／楊惟甯報導

鴻勁科技掛牌第一天，市值擠入前15大企業。（示意圖／資料照）

工具機產業今年深陷出口衰退、訂單遞延等壓力，但半導體測試分類機大廠鴻勁科技（7769）上週四（27 日）正式掛牌後，立刻站穩3000元大關，單日漲幅高達96.6%，不僅刷新台股掛牌漲幅金額紀錄，更一舉擠入台灣市值前15大企業。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，一家不起眼的公司，上市第一天市值就幾乎追上聯電，這是十分不可思議的事。

謝金河在臉書以「兩個穿工作服的老闆：鴻勁給大家上了一課」為題發文指出，鴻勁選在11月最後一個交易日掛牌，股價從1495元一路暴衝，盤中最高至3024元，終場收在3000元，市值來到5397億元，與聯電的規模幾乎並肩，創下民國51年台股開市以來的歷史紀錄。

謝金河說，鴻勁出身傳統工具機產業，但產品線搭上AI與半導體測試的時代浪潮。核心產品為串接測試機之後端的「測試分類機」與「SLT（系統級測試）溫控系統」，在先進晶片驗證與AI應用中扮演極為關鍵的角色，類似於日本愛德萬（Advantest）與美國泰瑞達（Teradyne）的地位。

在基本面上，鴻勁今年表現同樣強勢，前10月營收達239.16億元，前三季淨利86.51億元，每股盈餘（EPS）高達53.54元，獲利能力罕見驚人。強勁財報更成為推升股價的主要關鍵，使鴻勁在掛牌瞬間成為「千金股第五名」。

值得一提的是，鴻勁的工廠位於台中市大雅路的巷內，外觀就像一般工具機廠，很難讓人聯想到這裡孕育出市值破5000億元的企業。帶領公司的董事長謝旼達更是典型「技術底老闆」，常年身穿工作服、待在機台旁，低調到讓人無法將他與千億身價的企業主聯想在一起。

而與鴻勁類似的還有健策科技，董事長趙宗信同樣出身傳統工具機產業，但靠著長年投入研發、對技術的執著與精進，打造出令人意想不到的企業傳奇。健策旗下均熱片產品讓股價從50元漲到2965元、市值突破4000億元。

謝金河最後總結，當許多工具機業者還在嘆息景氣不好時，健策與鴻勁卻成為「燈塔」給大家明燈，說明產業的出路，永遠在於技術，只有在技術上奮力精進，才是發展的正道。

