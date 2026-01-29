巷口廟宇當接駁站！專車接送躲查緝 推筒子職業賭場仍難逃查緝
【記者張沛森／桃園報導】桃園一處推筒子職業賭場，竟利用巷口廟宇當接駁站，還得透過熟人介紹及轉乘「接駁車」始得前往。但魔高一尺、道高一丈，經警方縝密布線與蒐證，昨天（28日）晚間出動優勢警力前往查緝，帶回范姓負責人、工作人員及男女賭客共13人，並扣得逾13萬餘元賭資及相關證物，警詢後依法究辦。
平鎮警分局表示，范姓老翁（70歲）在平鎮區南平路二段巷弄某社區大樓經營推筒子職業賭場，為了掩人耳目，並防止警方查緝，竟利用巷口的廟宇當接駁站，不僅需要透過熟人介紹，還得轉乘賭場提供之「接駁車」始得前往。
案經警方接獲情資，經長時間縝密布線與蒐證，昨天晚間見時機成熟，出動優勢警力前往查緝，現場帶回范姓負責人、工作人員及男女賭客共13人，並扣得逾13萬餘元賭資及賭具等相關證物，警詢後已依賭博罪嫌將范姓負責人及工作人員送辦，另11名賭客依社維法裁罰。
平鎮警分局表示，農曆春節將屆，將全面加強轄內治安熱點清查，嚴厲打擊賭博及各類違法犯罪，全力淨化社會環境。警方亦將展現「執法無假期」的堅定決心，誓言維護治安平穩，讓市民朋友都能安心歡度新年。
