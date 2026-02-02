巷口超商回收、買「友善食光」也能賺綠點 環境部攜手全家推春節限定回饋

環境部推動的環保集點計畫有「期間限定活動」，環境部今（2）日表示，與全家便利商店展開深度合作，透過「環保綠點」與「全家優惠」的雙重回饋機制，將循環經濟的概念落實於民眾的日常生活。此次合作特別鎖定春節期間的資源回收與惜食行動，旨在鼓勵大眾在除舊佈新的同時，也能將環保行為轉化為實質的經濟回饋。

環境部指出，提升民眾參與意願是達成淨零綠生活的關鍵。針對春節大掃除常見的廢棄3C產品，從2月2日起至4月30日止，推出強力的回收誘因。凡是環保集點會員並綁定全家會員，將廢手機、筆記型電腦或平板電腦送至全家回收，除了既有的消費折抵外，每台將額外獲贈兩千綠點。此外，針對廢乾電池、廢光碟片及行動電源等項目，也提供每單位六百綠點的加碼回饋，期望藉此提高閒置資源的回收效率。

環境部與全家推春節回收與惜食活動，將環保行為轉化為實質的經濟回饋。（環境部提供）

除了後端的資源循環，本次活動更前瞻性地延伸至消費端的惜食行動。活動期間內，會員購買全家便利商店的「友善食光」商品，除了能享有原有的七折價格優惠，每件商品還能額外獲得一百綠點的回饋。

環境部強調，邁向2050淨零排放的目標，生活型態的轉型至關重要。透過環保集點APP的互動與全家點數抽獎活動，民眾能在日常消費中自然地實踐減碳，讓每一個微小的綠色選擇匯集成改變臺灣未來的永續力量。

