巷弄狹小！基隆中風男困火場 消防員拉水線、扛長背板救援

即時中心／温芸萱報導

基隆安樂區今日中午安一路一棟山坡宅二樓突發火警，屋內一名60多歲中風男子行動不便受困。由於巷弄狹窄、樓梯陡峭，消防車無法靠近，隊員徒步拉數百公尺水線灌救，並合力扛長背板將男子抬下。消防出動17車、32人搶救，男子吸入煙霧但意識清楚，已送醫治療，火勢已撲滅，警方持續調查起火原因。

基隆市安樂區今日中午驚傳民宅火警，安一路278巷一棟兩層樓透天厝二樓突然起火。屋內一名60多歲男子因中風行動不便，一度受困火場，情況十分危急。

快新聞／基隆中風男困火場！巷弄阻消防車 拉水線、扛長背板救人

消防隊員扛著長背板，小心翼翼將男子抬下陡峭樓梯。（圖／民視新聞翻攝）

火警發生於中午12點多，由於民宅位於山坡地，巷弄狹窄且有多層樓梯，消防車無法直接靠近，隊員必須徒步搬運數百公尺水線灌救。濃煙從二樓窗戶不斷竄出，消防隊員全副裝備，並合力扛著長背板，小心翼翼將男子抬下陡峭樓梯。這場火警搶救過程困難，消防隊員需穿過僅能容納一人通過的小巷，再爬過幾十階樓梯，將水線送入火場。

濃煙從二樓窗戶不斷竄出。（圖／民視新聞翻攝）

鄰居原以為屋內是80多歲獨居老人，看到火勢相當緊張。消防隊出動17車、32人，全力搶救，破門後確認屋內為60多歲中風男子。男子雖吸入濃煙，但意識清楚，立即送醫治療，保住一命。

