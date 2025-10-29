巷弄裡的日式風格甜點！群島李季限定蛋糕與苦甜布丁，氛圍感滿分的老宅咖啡廳

「群島李季」這間讓我們一看就記得的店名，看著網路上工程師老闆出身的他說 『歡迎登島』就對這個名字印象深刻。他們最初是網路甜點工作室型態創立，在社群媒體上累積人氣與口碑，後來在柳川東路有了自己的店面。

可惜店內無法預約，只能現場登記候位，人也要在現場等待

台中｜群島李季

老宅搭配下午茶甜點和咖啡，真的是絕配耶！台中真的很多這樣的地方，超幸福

當天現場的限定蛋糕，直接來一份謝謝

肉桂卷也是群島的招牌點心之一，查詢網路有看到用了養了九年的魯邦種麵粉＋五款肉桂粉＋柴燒黑糖製作，麵包體外酥內柔、肉桂香而不嗆，是「島上味道」的代表

店內一樓和二樓都是可以坐，小姐會帶位。二樓老宅的風格，搭配復古傢俱和裝飾，更加的明顯

還有一個角落是榻榻米，超日式

不管是老闆自製的燈具、牆壁上的海報、明信片，木櫃上的花盆和小畫作，都是用心佈置

冰美式

有一種淡淡的果香非常好喝，口感帶點酸酸的滋味，但順口好喝

紅蜜桃烏龍戚風

最上面是茶凍，紅烏龍口味的戚風稍微偏紮實一點，甜度中等，沒有很鬆軟，夾層當中都有水蜜桃，口味蠻甜的，而且是冰凍過後的有一種霜狀口感所以比較難切，只能分層這樣子慢慢吃

稍微難切一點，但是口味上特別還不錯吃，水果給的很大方

熱拿鐵

稍稍帶苦韻，是深烘焙的風味，喝起來頗順口

苦甘潮汐布丁

上面的鮮奶油很細緻，而且稍微鹹鹹的。搭配底下綿密的焦糖布丁蠻剛好，整體口感帶點苦甜。布丁滑順好吃，吃完口齒留香

底下是菜單，歡迎參閱

群島李季

地址：台中市西區柳川東路二段53巷1號

營業時間：11:00-17:00 ; 二三公休

FB：https://www.facebook.com/qundaodays/

IG：https://www.instagram.com/qundao_kitchen/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘