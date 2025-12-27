巷弄裡的法國味！赴法深造主理人的硬底子功夫，打造員山最強可頌專賣店

宜蘭員山｜ Simply Pâtisserie 日生手 作

如果你來宜蘭玩，厭倦了在市區排隊擠網美店，那這間躲在員山鄉巷弄裡的「Simply Pâtisserie 日生手作」，絕對值得你專程來吃看看，主理人在烘焙業界打滾了十幾年，還到法國學習甜點手藝，練就了一身紮實的硬底子功夫後，最後決定帶著這身手藝回到家鄉創業

用料堅持法國進口食材，風味上的堅持真的會讓人一秒驚艷，跟在法國吃到的幾乎一樣，不用飛巴黎就能吃到很感動，文章內幫大家開箱了 12 款人氣招牌：首推造型超夢幻的「芋蝶」，立體蝴蝶結包著天然綿密的芋泥，是芋頭控的必吃神物；還有咬下去咔啦作響的「焦糖阿曼」，以及切開會爆漿的「酸櫻桃丹麥」

不過要提醒大家，這家是標準的「晚來吃不到」，熱門品項通常下午 2 點前就會被掃光。想知道必點 Top 5 是什麼？完整菜單與停車資訊在哪？這篇「Simply 日生手作全攻略」一次整理給你，下次去宜蘭下午茶甜點看這篇就夠了！

「如果你來宜蘭只知道買奶凍捲，那就太可惜了！」這次會來到員山，完全是因為一位在地朋友千叮嚀萬交代，說這裡藏了一家很厲害的可頌專賣店，原本我還半信半疑，想說員山這麼清幽的地方真的有厲害的法式甜點嗎？

結果一推開門，迎面而來那股自然的奶油可頌香，很像多年前在法國巴黎街邊小麵包坊的感覺，再看到架上那些烤得金黃漂亮的酥皮，我就知道朋友真的沒騙人，這家「Simply Pâtisserie 日生手作」絕對有兩把刷子

跟主理人稍微聊了一下才發現，她在烘焙業界打滾了十幾年，還到法國進修甜點手藝，練就了一身紮實的硬底子功夫後，最後決定帶著這身手藝回到家鄉創業

店名取作「Simply（日生）」，朋友說這代表了主理人的個性：不搞花俏的噱頭，只想回歸最單純的初心，但別看店名講求簡單，對食材可是龜毛到不行（這是稱讚！）

特別跟我們介紹，這裡堅持使用法國Aop奶油以及和比利時發酵奶油，所以他們家的可頌吃起來只有細緻的奶香、完全沒有可怕的油耗味。而且連麵粉都很講究：想吃酥脆空氣感的丹麥類就用法國麵粉，想吃柔軟保濕的吐司蛋糕就換成日本麵粉

在這個大家都在精算成本的年代，願意這樣下重本的小店真的不多了，既然都在朋友的強力推薦下來到這裡，當然要把招牌全點一輪，才對得起自己的胃啊！

日生手作菜單

員山Simply日生手作菜單光是可頌系列就很精彩，從最經典的原味 Simply 頌，到口味濃郁的杏仁、巧克力可頌都有。喜歡水果系的絕對不能錯過藍莓、覆盆子這些丹麥塔，還有那個造型超特別的招牌「芋蝶」和「酸櫻桃」，光看名字就想點

如果只想吃點小甜點，這裡也有很多法式經典，像是外脆內軟的可麗露、瑪德蓮，還有那個口感最酥脆的焦糖阿曼

飲料選擇也蠻多的，除了拿鐵、澳式白咖啡這些專業義式咖啡，還有超適合夏天解膩的鳳梨白葡萄醋氣泡飲，跟女生最愛的抹茶拿鐵，搭配下午茶都很棒喔

必點推薦

芋蝶

這是店裡的招牌「芋蝶」，我超愛這款，外型做成經典的蝴蝶形狀，還有漂亮的雙色紋路，但它不是那種硬脆的餅乾，而是層次分明、空氣感十足的丹麥可頌

刀子切下去的聲音非常酥脆（聽覺療癒滿分），緊接著就是滿滿的芋泥內餡爆出來，我很怕那種死甜或顏色紫得不自然的芋泥，但這款完全不會，它的內餡是很綿密濕潤的宜蘭員山芋頭（接下來的季節是台中大甲芋頭喔），淡淡的天然芋頭香，如果你也是芋頭控，或者單純喜歡那種酥皮在嘴裡化開的油潤香氣，這款「芋蝶」絕對能列入必吃清單

唯一的缺點大概就是不能久放，因為裡面的芋泥是新鮮的，建議買了就盡快消滅掉吧！

酸櫻桃

另外這一款酸櫻桃，喜歡酸甜口感的朋友別錯過，第一眼就被它頂端那顆像是紅寶石一樣的櫻桃吸引，切開的那一刻真的有被驚艷到，鮮紅色的果醬內餡緩緩流出來，視覺衝擊感超強

一口咬下，先是丹麥酥皮熟悉的奶油香氣，緊接著就是強烈的酸甜果香直衝腦門，是帶有真實果酸的「酸櫻桃」，那個酸度非常回味，清爽、不膩口，如果說芋頭是溫柔的經典款，那這款酸櫻桃就是個性鮮明的驚喜

瑞士巧克力

原本看到「瑞士巧克力」這個名字，以為會是那種整顆黑嚕嚕、吃多會膩的巧克力可頌，結果本人的顏值也太高了吧？外層是漂亮的紅金雙色丹麥皮，做成像是蓬鬆小枕頭的方塊形狀

咬下去的時候，會先感受到丹麥酥皮「喀滋」的脆度，接著是內餡的溫潤奶香，最後巧克力豆在嘴裡化開，帶來一點點苦甜的尾韻，非常喜歡

巧克力可頌

雖然店裡的「瑞士巧克力」有紅條紋很吸睛，但說實話，身為可頌控，我最後還是忍不住點了這款最樸實的「巧克力可頌」，它沒有華麗的外表，但那個烤得金黃焦脆的酥皮色澤，光看就知道功夫到位

裡面的巧克力內餡是走苦甜路線，份量抓得剛剛好，不會搶過奶油酥皮的香氣，如果說剛剛的「瑞士巧克力」是奶香濃郁的甜美風，那這款就是純粹直球對決的經典款

杏仁可頌

如果說原味可頌是考驗師傅的基本功，那這款「杏仁可頌」就是給重度酥皮控的豪華版享受，表層鋪滿了烤得焦香的杏仁片，再撒上一層如雪般的糖粉

最讓我驚喜的是它的切面，它不是那種只有表面灑料的空虛版，而是真的夾入了濕潤的杏仁奶油內餡（Frangipane），一口咬下，口感超級豐富：先是杏仁片的脆、接著是酥皮的鬆、最後是內餡的綿密甜香

甜蜜可頌

如果是可頌愛好者，還想品嚐點淡淡楓糖香，那這顆「甜蜜可頌」絕對是你的最佳選擇。表層刷上香甜楓糖、撒上楓糖顆粒，以及烤得金黃完美的層層酥皮

拿在手上非常輕盈（這是好可頌的關鍵！），一口咬下，那種「薄、脆、酥」的口感在嘴裡蔓延，接著是濃郁卻不油膩的頂級奶油香氣充滿整個口腔，吃起來帶有自然的麵香甜味

焦糖阿曼

如果你喜歡吃可頌的酥脆，但又覺得不夠「甜」，那這顆圓圓的「焦糖阿曼」絕對會是你的心頭好，它的名字在布列塔尼語就是「奶油蛋糕」的意思，光看外表那個閃閃發亮的焦糖色澤，就知道它有多迷人（像首飾一樣）

這款在外面不常吃到，來日生手作一定要點起來

切開來也是粉紅色的層次，看起來應該是揉入了莓果風味，一口咬下，先是「咔啦」一聲的焦糖脆殼，接著是充滿奶油香氣的紮實麵包體，它比可頌更紮實、更脆、也更香甜，雖然熱量肯定不低（有點罪惡），但那種焦糖在嘴裡化開的幸福感，真的會讓人暫時忘記體重計的存在

覆盆子丹麥、藍莓丹麥

不同於把餡料藏起來的驚喜感，這兩款直接把「新鮮果實」大方地秀出來，丹麥麵團像是盛開花朵的形狀，中間填入香草卡士達醬，再豪邁地鋪上藍莓或覆盆子果醬

「覆盆子丹麥」是個性派，覆盆子特有的明亮酸度突出，剛好能中和丹麥酥皮的油感，酸酸甜甜的滋味非常有層次，是女生會愛的那種戀愛滋味

「藍莓丹麥」走的是溫柔路線，煮過的藍莓保留了果實的波波口感，濃縮的果甜味跟底下的卡士達奶香完美融合，吃起來很順口

這兩款的邊緣特別酥脆（因為接觸烤箱面積大），中間因為有醬料而變得柔軟濕潤，一種可頌兩種口感，配上一杯抹茶，就是視覺與味覺的雙重享受

方塊吐司

在一堆華麗的丹麥可頌中，這個小巧的「方塊吐司」特別顯眼，它的造型實在太討喜了，就像一個精緻的積木，大小剛好可以一手掌握，原本以為它會比較乾硬，結果撕開的時候手感超級軟綿！

吃起來是單純的麥香和淡淡的甜味，它沒有任何內餡，卻能讓人一口接一口，蓬鬆又濕潤，如果不喜歡太複雜的口味，或者想買給小朋友吃，這個方塊吐司絕對是首選

肉桂丹麥卷

如果你也是肉桂捲控，這顆「肉桂丹麥卷」記得點來試看看，不同於美式肉桂捲那種淋滿糖霜、口感像可頌的紮實感，這款是用法式麵團製作的，看它層層捲起的螺旋造型，烤得焦脆的外皮上撒滿了肉桂糖粉

每一層酥皮之間都夾著肉桂糖的香氣，咬下去是「外酥內軟」的空氣感，肉桂的味道是那種溫暖舒服的木質香，不會辛辣嗆口，跟奶油的香氣融合得剛剛好

法式布丁塔

在狂吃了一輪酥脆的丹麥可頌後，這款「法式布丁塔」剛好轉換一下，切下一小塊放入口中，口感非常紮實綿密，介於烤布蕾和重乳酪蛋糕之間，它不是那種軟趴趴的布丁，而是有份量的「濃厚感」，奶香跟蛋香在嘴裡化開，甜度控制得剛剛好，不會讓人覺得膩

可麗露

搭配茶點這款可麗露蠻適合的，千萬不要被它深褐色的外表嚇到以為烤焦了，這層硬脆的「焦糖外殼」才是它的靈魂所在，光是用手拿著，就能感受到殼的脆硬度，湊近聞還有一股濃郁的焦糖香氣。

最精彩的是咬下去的那一刻「咔嚓」一聲脆響後，裡面竟然是濕潤軟Q的蜂巢狀內餡，看那切開來的剖面，黃澄澄的內層佈滿了均勻的氣孔，口感吃起來有點像是有嚼勁的烤布丁，伴隨著香草與蘭姆酒的香氣在嘴裡散開，滿滿幸福感的大人味甜點

瑪德蓮

不同於丹麥可頌的空氣感，瑪德蓮吃起來是紮實濕潤的「磅蛋糕」口感，咬下去會有濃郁的奶油香氣在嘴裡化開，它雖然沒有爆漿內餡，但那種單純的蛋香與奶油味，配上一口背景裡的熱抹茶拿鐵，剛好能中和甜味

Simply 日生手作他們家不只甜點好吃，個人覺得飲料也很棒，推薦幾款來搭配甜點吧

抹茶拿鐵（左）、熱拿鐵（右）

吃甜點怎麼能少了熱咖啡？這裡的飲品表現完全不輸給主角可頌們，抹茶拿鐵（左） 這一杯絕對是抹茶控的愛，抹茶特有微苦韻味在舌尖散開，它不會過於死甜，喝完嘴裡還會有一點點回甘

如果你是經典派，這杯熱拿鐵就是最經典的選擇， 表層金黃色的 Crema（咖啡油脂）與牛奶融合得非常完美，湊近聞有淡淡的堅果與焦糖香氣，配上一口酥脆的杏仁可頌或甜滋滋的焦糖阿曼，這就是最完美的下午茶公式

鳳梨白葡萄醋（左）、冰拿鐵

如果你怕膩，鳳梨白葡萄醋這杯絕對是首選！金黃透亮的色澤光看就很消暑，最上面還放了一片精緻的鳳梨果乾點綴， 喝起來酸酸甜甜，鳳梨的熱帶果香跟白葡萄醋的酸勁結合得很好，不會有那種嗆喉的醋味，反而是很順口的果酸

冰拿鐵顏值很高，那個牛奶與濃縮咖啡的漸層，美得像藝術品。 攪拌之前的視覺效果最好，口感上奶味濃郁，很滑順，對於像我這種「吃甜點一定要配咖啡」的人來說，這杯就是最經典不敗的安全牌

鳳梨白葡萄醋就像是「味覺橡皮擦」，喝一口能還原味蕾，讓你又能再戰下一顆甜點

如果要用一句話來形容隱身在員山的「Simply Pâtisserie 日生手作」，說真的，我覺得它根本是宜蘭可頌界的「天花板」，這裡完全不是那種只適合拍照打卡、吃起來卻很空虛的網美店，而是真正有功夫的實力派。

在宜蘭這麼激烈的甜點戰區裡，如果單論可頌和丹麥可頌這類酥皮點心，這裡絕對穩坐前三名，甚至在很多懂吃的老饕心裡，它就是第一名。

它最強的地方就在於那個口感，咬下去層次分明、滿滿的幸福感，雖然價格不算便宜，但你一入口就能吃到法國發酵奶油那種很細緻的香氣，選材也非常挑，都是高等級的原料，真心覺得這錢花得很值得，很像我當年去法國時吃到的法式風味。

如果你站在櫥窗前有選擇困難症，聽我的，直接先夾那個造型很特別的「芋蝶」，綿密的天然芋泥配上酥皮真的無敵；還有那款咬下去會「咔啦」作響、焦糖香氣爆棚的「焦糖阿曼」，這兩個絕對是必吃名單。

不過最後一定要給個良心建議，這家店是標準的「晚來吃不到」，像那些很熱門的一些品相，通常下午兩點前品項最齊全，太晚去就不一定買得到喜歡的甜點了，強烈建議大家把這裡排在下午茶行程的第一站，才不會大老遠跑去結果看著空的櫥窗飲恨啊！

Simply Pâtisserie (日生手作) 可頌｜甜點｜咖啡｜下午茶

地址：264台灣宜蘭縣員山鄉員山路一段478號

電話：039220520

時間：12:00–19:30 週二三四公休

停車：附近路邊好停

官方Line連結：https://lin.ee/KONo5Ru

官網：Simply Pâtisserie 日生手作

文章來源：卡夫卡愛旅行