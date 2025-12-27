巷弄裡的法國味！赴法深造主理人的硬底子功夫，打造員山最強可頌專賣店
如果你來宜蘭玩，厭倦了在市區排隊擠網美店，那這間躲在員山鄉巷弄裡的「Simply Pâtisserie 日生手作」，絕對值得你專程來吃看看，主理人在烘焙業界打滾了十幾年，還到法國學習甜點手藝，練就了一身紮實的硬底子功夫後，最後決定帶著這身手藝回到家鄉創業
用料堅持法國進口食材，風味上的堅持真的會讓人一秒驚艷，跟在法國吃到的幾乎一樣，不用飛巴黎就能吃到很感動，文章內幫大家開箱了 12 款人氣招牌：首推造型超夢幻的「芋蝶」，立體蝴蝶結包著天然綿密的芋泥，是芋頭控的必吃神物；還有咬下去咔啦作響的「焦糖阿曼」，以及切開會爆漿的「酸櫻桃丹麥」
不過要提醒大家，這家是標準的「晚來吃不到」，熱門品項通常下午 2 點前就會被掃光。想知道必點 Top 5 是什麼？完整菜單與停車資訊在哪？這篇「Simply 日生手作全攻略」一次整理給你，下次去宜蘭下午茶甜點看這篇就夠了！
「如果你來宜蘭只知道買奶凍捲，那就太可惜了！」這次會來到員山，完全是因為一位在地朋友千叮嚀萬交代，說這裡藏了一家很厲害的可頌專賣店，原本我還半信半疑，想說員山這麼清幽的地方真的有厲害的法式甜點嗎？
結果一推開門，迎面而來那股自然的奶油可頌香，很像多年前在法國巴黎街邊小麵包坊的感覺，再看到架上那些烤得金黃漂亮的酥皮，我就知道朋友真的沒騙人，這家「Simply Pâtisserie 日生手作」絕對有兩把刷子
跟主理人稍微聊了一下才發現，她在烘焙業界打滾了十幾年，還到法國進修甜點手藝，練就了一身紮實的硬底子功夫後，最後決定帶著這身手藝回到家鄉創業
店名取作「Simply（日生）」，朋友說這代表了主理人的個性：不搞花俏的噱頭，只想回歸最單純的初心，但別看店名講求簡單，對食材可是龜毛到不行（這是稱讚！）
特別跟我們介紹，這裡堅持使用法國Aop奶油以及和比利時發酵奶油，所以他們家的可頌吃起來只有細緻的奶香、完全沒有可怕的油耗味。而且連麵粉都很講究：想吃酥脆空氣感的丹麥類就用法國麵粉，想吃柔軟保濕的吐司蛋糕就換成日本麵粉
在這個大家都在精算成本的年代，願意這樣下重本的小店真的不多了，既然都在朋友的強力推薦下來到這裡，當然要把招牌全點一輪，才對得起自己的胃啊！
日生手作菜單
員山Simply日生手作菜單光是可頌系列就很精彩，從最經典的原味 Simply 頌，到口味濃郁的杏仁、巧克力可頌都有。喜歡水果系的絕對不能錯過藍莓、覆盆子這些丹麥塔，還有那個造型超特別的招牌「芋蝶」和「酸櫻桃」，光看名字就想點
如果只想吃點小甜點，這裡也有很多法式經典，像是外脆內軟的可麗露、瑪德蓮，還有那個口感最酥脆的焦糖阿曼
飲料選擇也蠻多的，除了拿鐵、澳式白咖啡這些專業義式咖啡，還有超適合夏天解膩的鳳梨白葡萄醋氣泡飲，跟女生最愛的抹茶拿鐵，搭配下午茶都很棒喔
必點推薦
芋蝶
這是店裡的招牌「芋蝶」，我超愛這款，外型做成經典的蝴蝶形狀，還有漂亮的雙色紋路，但它不是那種硬脆的餅乾，而是層次分明、空氣感十足的丹麥可頌
刀子切下去的聲音非常酥脆（聽覺療癒滿分），緊接著就是滿滿的芋泥內餡爆出來，我很怕那種死甜或顏色紫得不自然的芋泥，但這款完全不會，它的內餡是很綿密濕潤的宜蘭員山芋頭（接下來的季節是台中大甲芋頭喔），淡淡的天然芋頭香，如果你也是芋頭控，或者單純喜歡那種酥皮在嘴裡化開的油潤香氣，這款「芋蝶」絕對能列入必吃清單
酸櫻桃
另外這一款酸櫻桃，喜歡酸甜口感的朋友別錯過，第一眼就被它頂端那顆像是紅寶石一樣的櫻桃吸引，切開的那一刻真的有被驚艷到，鮮紅色的果醬內餡緩緩流出來，視覺衝擊感超強
一口咬下，先是丹麥酥皮熟悉的奶油香氣，緊接著就是強烈的酸甜果香直衝腦門，是帶有真實果酸的「酸櫻桃」，那個酸度非常回味，清爽、不膩口，如果說芋頭是溫柔的經典款，那這款酸櫻桃就是個性鮮明的驚喜
瑞士巧克力
原本看到「瑞士巧克力」這個名字，以為會是那種整顆黑嚕嚕、吃多會膩的巧克力可頌，結果本人的顏值也太高了吧？外層是漂亮的紅金雙色丹麥皮，做成像是蓬鬆小枕頭的方塊形狀
咬下去的時候，會先感受到丹麥酥皮「喀滋」的脆度，接著是內餡的溫潤奶香，最後巧克力豆在嘴裡化開，帶來一點點苦甜的尾韻，非常喜歡
巧克力可頌
雖然店裡的「瑞士巧克力」有紅條紋很吸睛，但說實話，身為可頌控，我最後還是忍不住點了這款最樸實的「巧克力可頌」，它沒有華麗的外表，但那個烤得金黃焦脆的酥皮色澤，光看就知道功夫到位
裡面的巧克力內餡是走苦甜路線，份量抓得剛剛好，不會搶過奶油酥皮的香氣，如果說剛剛的「瑞士巧克力」是奶香濃郁的甜美風，那這款就是純粹直球對決的經典款
杏仁可頌
如果說原味可頌是考驗師傅的基本功，那這款「杏仁可頌」就是給重度酥皮控的豪華版享受，表層鋪滿了烤得焦香的杏仁片，再撒上一層如雪般的糖粉
最讓我驚喜的是它的切面，它不是那種只有表面灑料的空虛版，而是真的夾入了濕潤的杏仁奶油內餡（Frangipane），一口咬下，口感超級豐富：先是杏仁片的脆、接著是酥皮的鬆、最後是內餡的綿密甜香
甜蜜可頌
如果是可頌愛好者，還想品嚐點淡淡楓糖香，那這顆「甜蜜可頌」絕對是你的最佳選擇。表層刷上香甜楓糖、撒上楓糖顆粒，以及烤得金黃完美的層層酥皮
拿在手上非常輕盈（這是好可頌的關鍵！），一口咬下，那種「薄、脆、酥」的口感在嘴裡蔓延，接著是濃郁卻不油膩的頂級奶油香氣充滿整個口腔，吃起來帶有自然的麵香甜味
焦糖阿曼
如果你喜歡吃可頌的酥脆，但又覺得不夠「甜」，那這顆圓圓的「焦糖阿曼」絕對會是你的心頭好，它的名字在布列塔尼語就是「奶油蛋糕」的意思，光看外表那個閃閃發亮的焦糖色澤，就知道它有多迷人（像首飾一樣）
這款在外面不常吃到，來日生手作一定要點起來
切開來也是粉紅色的層次，看起來應該是揉入了莓果風味，一口咬下，先是「咔啦」一聲的焦糖脆殼，接著是充滿奶油香氣的紮實麵包體，它比可頌更紮實、更脆、也更香甜，雖然熱量肯定不低（有點罪惡），但那種焦糖在嘴裡化開的幸福感，真的會讓人暫時忘記體重計的存在
覆盆子丹麥、藍莓丹麥
不同於把餡料藏起來的驚喜感，這兩款直接把「新鮮果實」大方地秀出來，丹麥麵團像是盛開花朵的形狀，中間填入香草卡士達醬，再豪邁地鋪上藍莓或覆盆子果醬
「覆盆子丹麥」是個性派，覆盆子特有的明亮酸度突出，剛好能中和丹麥酥皮的油感，酸酸甜甜的滋味非常有層次，是女生會愛的那種戀愛滋味
「藍莓丹麥」走的是溫柔路線，煮過的藍莓保留了果實的波波口感，濃縮的果甜味跟底下的卡士達奶香完美融合，吃起來很順口
這兩款的邊緣特別酥脆（因為接觸烤箱面積大），中間因為有醬料而變得柔軟濕潤，一種可頌兩種口感，配上一杯抹茶，就是視覺與味覺的雙重享受
方塊吐司
在一堆華麗的丹麥可頌中，這個小巧的「方塊吐司」特別顯眼，它的造型實在太討喜了，就像一個精緻的積木，大小剛好可以一手掌握，原本以為它會比較乾硬，結果撕開的時候手感超級軟綿！
吃起來是單純的麥香和淡淡的甜味，它沒有任何內餡，卻能讓人一口接一口，蓬鬆又濕潤，如果不喜歡太複雜的口味，或者想買給小朋友吃，這個方塊吐司絕對是首選
肉桂丹麥卷
如果你也是肉桂捲控，這顆「肉桂丹麥卷」記得點來試看看，不同於美式肉桂捲那種淋滿糖霜、口感像可頌的紮實感，這款是用法式麵團製作的，看它層層捲起的螺旋造型，烤得焦脆的外皮上撒滿了肉桂糖粉
每一層酥皮之間都夾著肉桂糖的香氣，咬下去是「外酥內軟」的空氣感，肉桂的味道是那種溫暖舒服的木質香，不會辛辣嗆口，跟奶油的香氣融合得剛剛好
法式布丁塔
在狂吃了一輪酥脆的丹麥可頌後，這款「法式布丁塔」剛好轉換一下，切下一小塊放入口中，口感非常紮實綿密，介於烤布蕾和重乳酪蛋糕之間，它不是那種軟趴趴的布丁，而是有份量的「濃厚感」，奶香跟蛋香在嘴裡化開，甜度控制得剛剛好，不會讓人覺得膩
可麗露
搭配茶點這款可麗露蠻適合的，千萬不要被它深褐色的外表嚇到以為烤焦了，這層硬脆的「焦糖外殼」才是它的靈魂所在，光是用手拿著，就能感受到殼的脆硬度，湊近聞還有一股濃郁的焦糖香氣。
最精彩的是咬下去的那一刻「咔嚓」一聲脆響後，裡面竟然是濕潤軟Q的蜂巢狀內餡，看那切開來的剖面，黃澄澄的內層佈滿了均勻的氣孔，口感吃起來有點像是有嚼勁的烤布丁，伴隨著香草與蘭姆酒的香氣在嘴裡散開，滿滿幸福感的大人味甜點
瑪德蓮
不同於丹麥可頌的空氣感，瑪德蓮吃起來是紮實濕潤的「磅蛋糕」口感，咬下去會有濃郁的奶油香氣在嘴裡化開，它雖然沒有爆漿內餡，但那種單純的蛋香與奶油味，配上一口背景裡的熱抹茶拿鐵，剛好能中和甜味
Simply 日生手作他們家不只甜點好吃，個人覺得飲料也很棒，推薦幾款來搭配甜點吧
抹茶拿鐵（左）、熱拿鐵（右）
吃甜點怎麼能少了熱咖啡？這裡的飲品表現完全不輸給主角可頌們，抹茶拿鐵（左） 這一杯絕對是抹茶控的愛，抹茶特有微苦韻味在舌尖散開，它不會過於死甜，喝完嘴裡還會有一點點回甘
如果你是經典派，這杯熱拿鐵就是最經典的選擇， 表層金黃色的 Crema（咖啡油脂）與牛奶融合得非常完美，湊近聞有淡淡的堅果與焦糖香氣，配上一口酥脆的杏仁可頌或甜滋滋的焦糖阿曼，這就是最完美的下午茶公式
鳳梨白葡萄醋（左）、冰拿鐵
如果你怕膩，鳳梨白葡萄醋這杯絕對是首選！金黃透亮的色澤光看就很消暑，最上面還放了一片精緻的鳳梨果乾點綴， 喝起來酸酸甜甜，鳳梨的熱帶果香跟白葡萄醋的酸勁結合得很好，不會有那種嗆喉的醋味，反而是很順口的果酸
冰拿鐵顏值很高，那個牛奶與濃縮咖啡的漸層，美得像藝術品。 攪拌之前的視覺效果最好，口感上奶味濃郁，很滑順，對於像我這種「吃甜點一定要配咖啡」的人來說，這杯就是最經典不敗的安全牌
如果要用一句話來形容隱身在員山的「Simply Pâtisserie 日生手作」，說真的，我覺得它根本是宜蘭可頌界的「天花板」，這裡完全不是那種只適合拍照打卡、吃起來卻很空虛的網美店，而是真正有功夫的實力派。
在宜蘭這麼激烈的甜點戰區裡，如果單論可頌和丹麥可頌這類酥皮點心，這裡絕對穩坐前三名，甚至在很多懂吃的老饕心裡，它就是第一名。
它最強的地方就在於那個口感，咬下去層次分明、滿滿的幸福感，雖然價格不算便宜，但你一入口就能吃到法國發酵奶油那種很細緻的香氣，選材也非常挑，都是高等級的原料，真心覺得這錢花得很值得，很像我當年去法國時吃到的法式風味。
如果你站在櫥窗前有選擇困難症，聽我的，直接先夾那個造型很特別的「芋蝶」，綿密的天然芋泥配上酥皮真的無敵；還有那款咬下去會「咔啦」作響、焦糖香氣爆棚的「焦糖阿曼」，這兩個絕對是必吃名單。
不過最後一定要給個良心建議，這家店是標準的「晚來吃不到」，像那些很熱門的一些品相，通常下午兩點前品項最齊全，太晚去就不一定買得到喜歡的甜點了，強烈建議大家把這裡排在下午茶行程的第一站，才不會大老遠跑去結果看著空的櫥窗飲恨啊！
Simply Pâtisserie (日生手作) 可頌｜甜點｜咖啡｜下午茶
地址：264台灣宜蘭縣員山鄉員山路一段478號
電話：039220520
時間：12:00–19:30 週二三四公休
停車：附近路邊好停
官方Line連結：https://lin.ee/KONo5Ru
文章來源：卡夫卡愛旅行
其他人也在看
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 26
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 5 小時前 ・ 3
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 8
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 129
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 144
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 8 小時前 ・ 105
李聖傑慶功宴訪問突大地震！當場嚇到看傻眼 差一點拔腿就要跑
藝人李聖傑在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會，而今天為第二天最終場，沒想到慶功宴訪問時，突然遇到大地震，全場突然都看傻眼，而李聖傑也是當場呆住，沒想到會遇到這麼大的地震，不少現場的媒體，都被大地震給嚇到，也差點就拔腿要跑。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
民進黨台南民調驚人！吳子嘉預測「翻盤劇本」：不排除這個可能性
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。隨著媒體發布之「內參民調」流出，稱民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，媒體人吳子嘉坦言，確實不能排除林俊憲一舉翻盤的可能性。吳子嘉在《董事長開講》節目中，談及彰化縣長之戰，新潮流陳素月翻盤出線一事。吳子嘉坦言，同樣的情況拿來分析台南憲......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 72
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 40
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25