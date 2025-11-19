巾幗不讓鬚眉 2025上半年女性房貸族占比創14年同期新高

今年上半年全台女性房貸族的新增房貸件數為36,818件，占新增房貸總件數75,395件的48.8%，不僅逼近半數，更創下2012年以來同期新高，顯見女性客戶已成為房市不可忽視的重要力量。(圖片來源/中信房屋提供)

現代女性在各領域的影響力持續提升，購屋能力也日益增強。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年全台女性房貸族的新增房貸件數為36,818件，占新增房貸總件數75,395件的48.8%，不僅逼近半數，更創下2012年以來同期新高，顯見女性客戶已成為房市不可忽視的重要力量。對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，現代女性的社會地位與就業環境早已今非昔比，加上女性普遍更追求生活與居住的安全感，所以女性客戶在不動產市場中的確愈來愈有話語權。

廣告 廣告

女性普遍更追求生活與居住的安全感

莊思敏指出，女性購屋族群持續擴張，推估主要有以下三點原因。首先，隨著女性自主意識提升、財務獨立程度增強，越來越多女性將「擁有自己的家」列為人生目標，希望可以擺脫租屋的不確定性，並追求更穩定的生活基礎。其次，男性普遍偏好高風險高收益的投資工具，或抱持「先買車後買房」的消費觀念，而女性普遍則更加青睞不動產這類穩健型資產。此外，在新婚族群中，也常見夫妻共同購屋但登記在太太名下，讓太太在資產上更有保障，這也會在一定程度上拉高女性購屋的比例。

進一步觀察六都女性買房占比，台中市以50.2%位居首位，其後為新北市50.1%、台北市50%、高雄48.3%，台南與桃園則為47.3%。對此，莊思敏表示，台中與雙北經濟發展較成熟，就業機會充足，薪資水平也比較高，當地女性在收入與消費力上並不亞於男性，自然也會更有能力負擔房價。

部分南部地區，購屋多由男性主導

相對而言，部分南部地區的民眾受傳統觀念影響較深，女性可能仍偏向傳統家庭角色分工，購屋多由男性主導，進而導致女性購屋比重相對較低。

對於女性購屋建議，莊思敏表示，女性客戶在挑選物件時，首先一定要特別留意社區和住家周遭的安全性，避免選擇出入複雜或管理鬆散的社區。其次，需考量地段與交通便利性，尤其對於不常開車或騎車的女性客戶而言，鄰近大眾運輸工具的物件不僅出行便利，房價也更有抗跌保值性。再者，也要仔細觀察房屋內部規劃是否符合自身需求，包括衣帽間、廚房、浴室及收納空間的動線與設計等，這些細節都會直接影響居住舒適度及長期使用便利性。

(原始連結)





更多信傳媒報導

前台積電研發大將疑抱機密投英特爾 龔明鑫坦言見過羅唯仁「印象不錯」：有點意料之外

雷神獲NASAMS售台217億合約 2031年完成比軍方預估略晚

南韓總統李在明訪阿拉伯聯合大公國 簽署打造星門AI資料中心合作備忘錄

