巾幗奪榜首 台東分署森林護管員放榜 多元人才投入山林保育

林保署台東分署森林護管員放榜，多元人才投入山林保育。（林保署台東分署提供）

記者鄭錦晴／台東報導

林業保育署台東分署森林護管員甄試，一日公布錄取名單。此次共錄取正取十六名、候補六名，正取者中十三名男性、三名女性，年齡介於二十三至五十七歲，平均年齡約三十七歲，吸引不同專長人才投入。

值得一提的是，今年榜首由一名女性青年拔得頭籌，在騎乘打檔機車、負重跑走等術科項目均展現實力，在筆試與口試中亦脫穎而出，充分展現「巾幗不讓鬚眉」的精神。

台東分署指出，此次甄試五十五名考生符合資格報名，實際到考四十七名，到考率達百分之八十五。錄取者中大學以上學歷比例超過八成五，且多數並非農林背景，顯示森林護管員工作吸引不同專長人才投入。

今年共有十名台東在地子弟順利上榜，另有七名具原住民族身分，分屬阿美族、排灣族、卑南族及布農族。此外，多位上榜者具備野外調查、志工服務、救生專長或林業行政經驗，將有助於強化未來執行山區巡護、森林保護及第一線保育任務之量能。

台東分署指出，新進護管員將於明年一月五日報到，並接受為期一個月的勤前專業訓練，訓練期滿成績及格後即可正式任用。自報到日起月薪三三一九八元，並可依年終考核逐級晉薪，最高可達四九七九七元，另可支領高山或偏遠地區加給及山地巡護作業費。

