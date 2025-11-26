市中心建豪宅 打造品牌定位

上曜集團位於北華街、長北街口的代表作「城之樹」，以頂奢建材與台南車站前的區域優勢，受到自住族群青睞。 （上曜集團提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市中心住宅市場競爭激烈，上曜集團始終以「只蓋市中心、只蓋豪宅」品牌定位，建立極高市場辨識度。

集團位於北華街、長北街口的代表作「城之樹」，自開案以來，便以頂奢建材與台南車站前的區域優勢，受到自住族群青睞，近幾個月來仍持續吸引外縣市換居客層到訪，成為站前生活圈備受矚目的豪宅產品。

除地段優勢，「城之樹」之所以能在市場中維持長期人氣，關鍵在於全案採用大量國際奢華建材，以高規格工藝塑造不凡的居住價值。全案配置日本頂級氣密窗、中空樓板與降噪石晶地板，打造極致靜音家居；德國領導品牌廚具附電器櫃、德國全嵌式洗碗機、日本原裝進口木門，提升家庭日常質感；衛浴則使用德國百年頂級衛浴、德國龍頭五金，搭配日本全自動馬桶，打造如同五星酒店的舒適衛浴空間。

在健康與安全方面，導入德國淨水系統與日本活水系統、荷蘭原裝防霾紗窗、空氣清淨系統、瑞典國寶品牌吸氣閥，讓水質與空氣品質皆符合高標準需求。

位處赤嵌商圈的「城之樹」主力產品，為雙採光二至三房規劃，浴廁全開窗、格局方正，搭配訂簽百分之五的購屋方案，吸引換屋族客層青睞。