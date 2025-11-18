市代會主席爆粗口 市長提告

嘉義縣太保市長鄭淑分指控市代會主席葉俊男爆粗口提告。（資料照/記者湯朝村攝)

記者湯潮村∕嘉義報導

嘉義縣太保市擬發放災後振興金，公所與代表會對發放金額無共識，主席葉俊男十七日在會後請市長鄭淑分至秘書室協調，雙方溝通未果，葉俊男爆粗口辱罵五字經，鄭淑分認為遭到公然侮辱，十八日早號召三十多人至水上警分局報案，警方依法受理公然侮辱案件。

協調會上，葉俊男主張發五千元，鄭說明財政狀況，最多只能發三千元，或是先發三千元，明年視財政狀況再加發兩千元，也希望代表會恢復課徵工地臨時稅增加收入，但雙方未達成共識，葉憤而起身，在秘書室門口大罵「Ｘ你娘ＸＸ」、「洪Ｘ隨郎（台語）。鄭淑分表示，職場應尊重女性，經徵詢律師意見後，已至警察局提告製作筆錄。葉俊男則說，對事不對人，也沒有對著鄭淑分罵，何來公然侮辱。

鄭淑分強調，葉俊男當眾辱罵，如不提告就是縱容犯罪，未來勢必會一再發生，女性不該被認為是地位低下、任人喊罵的對象，現在是兩性平權的時代，提告是希望葉俊男能夠尊重女性。