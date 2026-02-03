市值上看1.8億元！謝家豪宅約23房22廳13車

記者侯彩紅、許書維、江文賢 / 台北-彰化報導

彰化縣議會議長謝典霖近日開箱自家700坪豪宅，引發外界關注，但也意外掀起這塊地的糾紛，因為這豪華4連棟，坐落地正是台糖土地，外界紛紛猜測，是否為姊弟鬥爭浮上檯面。對此，謝典霖講了大白話，直言若父母挺姊選縣長就會幫忙背書，不會讓他一個人宣布。

彰化縣議長謝典霖開箱謝家豪宅。

4連棟白色別墅氣派豪華，緊鄰台糖草皮的就是謝典霖持有，中間是謝衣鳳豪宅，右邊則是謝衣鳳二弟的謝家「白宮」，占地七百坪，在地方被戲稱為「衣鳳百貨」。

謝家豪宅共4大棟，共23房、22廳13車位，網路登載訊息，市價至少1億8千多萬元。

民進黨彰化縣議員楊子賢：「世代從政卻累積了巨大財富，讓人民感受到龐大的剝奪感。」

國民黨彰化縣議員曹嘉豪：「應該檢視視能力，而不是他們家住的房子有多大。」

但「謝家白宮」土地取得爭議多，從土地謄本爬梳得知，謝家豪宅座落4筆地號，其中2筆110年12月7日，由台糖賣給隆霖開發有限公司；111年5月5日轉手賣給鄭XX，不知是否就是謝衣鳳媽媽，前立委鄭汝芬。

另外2筆買賣時間相同，不同的是買家是謝XX。綠營質疑，難道謝家靠特權買賣嗎。

民進黨彰化縣長參選人陳素月：「民眾會質疑他的合法性，對一般民眾的認知來說，這個台糖地也不是這麼容易能買到。」

謝衣鳳（左）、謝典霖（右）姊弟倆。

儘管台糖解釋，賣地皆照正常公開標售程序走，但地方盛傳，謝家姊弟一個選縣長、一個選議長，2人政治布局屬於競合關係，只能取其一。謝典霖選在謝衣鳳明確表態挑戰彰化縣長之際，開箱豪宅，是否故意影響姐姐選舉形象？

謝典霖：「既然如果是說爸媽支持的話，那我理應，我爸媽就會叫我們找議會的人，還是找地方的人站在她旁邊支持她宣布開記者會。為什麼是她一個人這樣去做這個宣布，所以這個畫面它其實已經解釋了很多事情。」

即便謝典霖強調，開箱日期早訂，與選舉無關，但這番話還是引人無限聯想。

