市值型台股ETF近1周10強！一表掌握 週冠軍團隊這樣說

台股昨天大漲453點，收在2萬8149點，台股ETF也是一片通紅，法人統計近一週績效前十強，績效0.96％起跳，其中有7檔擊敗同期大盤，以凱基優選30(00938) 上漲2.44％居冠。

整體來看，近一週是市值型台股ETF的天下，包括00938、009802、009804、009808、0057、 00922、006204、00905、006208、0050都是市值型。

展望後市，凱基優選30(00938)ETF研究團隊表示，台灣今年前三季GDP較去年同期成長7.18%，主計總處也將明年GDP年增率估值上修至3.54%，後市前景看好。除了AI出口動能仍受市場看好，景氣回升與資金輪動也有望推升傳產與金融類股表現。投資人可以在市場波動中把握產業成長機遇，以實現資產長期增值目標。

