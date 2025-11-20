■市值型ETF受青睞 009808即將配息 投資人聚焦台股高檔行情

文．洪崇晏

台股10月氣勢如虹，單月上漲2,412.81點，創下史上第二大單月漲點，11月初延續氣勢，11月4日加權指數突破28,500點，創下歷史新高，投資熱潮再度升溫。不過，隨著短線漲多及部分獲利了結賣壓出現，指數近日出現高檔震盪盤整，但市場分析認為，中長期基本面仍具支撐，資金動能與企業獲利成長可望延續，後續整體走勢仍有機會持續上揚。隨著年底前多檔ETF陸續進入除息期，11月也讓009808即將配息的消息成為市場焦點，據統計，近一周主、被動式台股ETF受益人數增加，其中以市值型、主動式及科技類ETF為主。法人指出，市值型、主動式及科技型ETF成為資金新寵，顯示投資人仍積極參與多頭行情、聚焦成長動能標的。(資料來源：經濟日報/2025.11.3)

自5月16日掛牌以來，009808漲幅最高達33.51%，價格一度衝上20元，顯示投資人氣高漲。雖然短線漲幅已大，指數進入震盪整理階段，此時反而是「逢低布局」的良機。

009808自今(2025)年5月6日成立以來，剛好隨著台股擺脫川普對等關稅陰影持續創高，最高來到20元，比發行價格整整多了5元之多，等於小資族只要在發行時花15萬元買10張，短短半年帳面上就會多5萬元的收益，投資成果相當亮眼。除了價格表現突出外，市場更關注11月即將到來的首次配息，整體而言，該ETF的價格變化與台股大盤表現密切相關，後續走勢仍取決於市場情勢與企業獲利表現。

市場普遍認為，這波台股攻上新高的主因，來自企業獲利創新高與外資回流雙重推力。AI伺服器、半導體、通訊類股的表現亮眼，金融族群獲利穩健，也提供指數向上的支撐。法人指出，市值型ETF所選擇的成分股多屬產業具代表性的企業，反映出台灣優勢的產業組成與成長趨勢，讓投資人不必挑股就能分享經濟成長紅利。

適逢台股第四季傳統旺季，美國降息循環啟動，讓台股具備基本面與政策雙重利多，年底行情仍有續航空間。對投資人而言，市值型ETF如009808能作為核心資產配置，透過長期持有，有機會參與整體市場的表現，並逐步累積現金流。

隨著台股攻上28,500點關卡，市場氣氛轉趨樂觀。法人建議，投資人可利用ETF分批布局的方式，降低波動風險，為2026年的投資布局先卡位。

