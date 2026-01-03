市值型vs高股息ETF選誰好？關鍵不只報酬率 用2面向決定你的最適配置！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

撰文 / 繪圖：聰聰

市值型（如0050）與配息型（如0056）ETF孰優孰劣，始終是投資圈爭論不休的話題。投資人究竟該如何抉擇？關鍵在於釐清「投資目的」與「生命週期」。

0050（元大台灣50）網羅台股市值前50大企業，如台積電（2330）、鴻海（2317），核心是市值為王。雖殖利率較低，但長期年化報酬率約8%，適合投資週期長、目標為資產翻倍的年輕族群，退休時再賣股變現即可。反觀0056（元大高股息），聚焦預測高殖利率的個股，年化報酬率約6%，雖成長性較緩且含景氣循環風險，但其定期現金流特性，切中退休族或偏好「落袋為安」的投資人需求。

若選擇高股息策略，務必理解「配息有高低」。聰聰建議參考過往配息紀錄，取中間值規劃支出，避免因股息縮水影響生活。資金運用宜保持彈性：豐收時將多餘配息再投入或轉存高利活存；配息不足時，適度賣股變現或善用「股票出借」賺取額外利息，皆是有效的開源應變策略。

總結來說，投資核心在於「心態」，需理解波動是市場本質，建立好資產配置並紀律執行。透過ETF自動汰弱留強的機制，只要長期持有，便能降低風險，從容應對市場變化。

文章出處：《Money錢》2026年1月號

