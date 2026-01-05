市值大不代表很會賺 它多加這一條獲利開掛！

財經中心／余國棟報導

凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）有望助攻投資人透過不配息再投入的方式伺機布局，完整參與時間複利，發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，2026年1月14日展開募集，首創台股ETF不配息再投入機制。（示意圖／PIXABAY）

2025年台股多頭未歇、屢創歷史高點，持續推高市場對於台股的想像；就在AI持續火燙發展，電子產業預計持續受惠，景氣回升與資金輪動也有望推升傳產與金融類股表現，預期台股2026年多頭結構仍在。2026年1月14日展開募集，鎖定追蹤台股50強企業、設計不配息再投入的凱基台灣 TOP 50 ETF （以下簡稱凱基台灣TOP 50（009816））將是投資人開年布局掌握台股成長動能的首選。

凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊表示，每年第一季因為有過年前的提前拉貨及紅包行情，往往為台股旺季。觀察台股各季平均含息報酬率，每年第一季以平均3.7%的含息報酬率拔得頭籌，更勝第四季3.4%、第二季2.8%，及第三季的2.0%。投資人若想掌握台股行情，年初正是進場的好時機。

AI 發展仍是今年股市成長主軸，而美國的「金髮女孩經濟」則打開類股輪動機會。美國正進入經濟溫和成長、通膨可控且就業狀況供需平衡的金髮女孩經濟狀態。在這樣的背景下，搭配聯準會的預防性降息週期，股市修正時資金從相對高估值的科技股轉至相對低估值、低波動性的防禦性或價值型類股，這種類股輪動有利於整體股市的穩健上漲。一來反映降息環境下，金融、工業等價值股在經濟復甦（軟著陸）的預期下，有望接棒成為市場的輪動重點，讓整體經濟發展、企業獲利更趨均衡。在如此環境下，台股也有望迎來百花齊放的熱鬧光景，投資吸引力難以忽視。

想掌握台股成長紅利，許多投資人會選擇台股ETF，然而在目前市面上的台股ETF就僅凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）唯一採不配息再投入機制，同時篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現不穩定的成分股。然而，就在降息循環未止的態勢下，市場預期降息釋出的熱錢將點火股市上演慶祝行情，緊接著迎接投資人的又將是台股傳統旺季，凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）有望助攻投資人透過不配息再投入的方式伺機布局，完整參與時間複利。

凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，2026年1月14日展開募集，首創台股ETF不配息再投入機制，強制將股息滾入再投資，其追蹤的臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，聚焦台股50強，助攻投資人參與台股成長曲線。

