市值王5兆美元瓶頸，中國版輝達成威脅？謝金河：黃仁勳的中國夢要小心做

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）是全球市值王，執行長黃仁勳的一舉一動可為動見觀瞻，但隨著有「國產GPU第一股」、「中國版輝達」之稱的摩爾線程（688795）5日上線股價一度飆破5倍，成為今年上海科創板最大新股。對此，財信傳媒董事長謝金河今（6）日在臉書以「當輝達的中國夢對上中國的彎道超車」為題列出幾點原因指出，​AI超級巨星輝市值達到5兆美元後，似乎碰到大瓶頸；他也說，黃仁勳如果沒有修好中國夢的習題，接下來每一步都是挑戰。

謝金河指出，第一個陷入瓶頸的原因，是輝達投資1000億美元的Open AI遇到Google gemini3的強力挑戰，執行長Sam Altman坦言面臨極大壓力，而先前重押Open AI的陣營，包含甲骨文、AMD到輝達股價都下挫。第二個原因則是「黃仁勳大作中國夢」，他認為中國是不可或缺的市場，並且力勸美國總統川普（Donald Trump）取消晶片管制措施，黃仁勳甚至說出中國在AI賽道上已經超越美國，後來改口說美國仍領先1奈米，但最近又示警中國在推動AI版一帶一路的決定。

謝金河表示，從黃仁勳的發言，可以看出他面對中國傾國家之力發展AI的不安，但假若黃仁勳的中國AI超過美國的命題為真，那5兆美元的可能是阿里巴巴或騰訊。再者，中國很擅長彎道超車，大趨勢產業形成，中國政府會不顧一切砸錢，將整個國家的企業都投入這個賽道，更會施出重金補貼，如2017年李強爭取特斯拉（Tesla），他給創辦人馬斯克（Elon Musk）200億美元幾乎零息貸款，及大片無償土地，條件是技術移轉和供應鏈100%在中國，但現在中國新能源車企數百家，產能逾2000萬輛，特斯拉在中國全面敗退。

謝金河盤點，中國目前全力發展國產晶片，華為、寒武紀、近日的摩爾線程，百度的百度崑崙芯也將上市，加上先前上市的沐㬢股份，中國「GPU四大天王」國家隊已經在國家支持下全力對輝達宣戰，而黃仁勳仍在努力培訓中國國家隊。事實上，最近被美國列入實體清單的中際旭創、新易盛都是輝達培養的，但當中國國家隊全力使力，很多原來很珍貴的產品很快會從鑽石價格變成白菜價錢，黃仁勳如果沒有修好中國夢的習題，接下來每一步都是挑戰！

