市值破億！掃蕩黑幫扣押232輛權利車 警協調核貸公司拖回

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局偵二大隊第二隊掃蕩新竹地區知名三環幫旗下行銷、車行及融資公司等6家公司，於新竹山區扣押市值逾億元的232輛權利車，面對這龐大的權利車數量，檢方解除扣押後，警方立即協調這些車輛核貸的中租等融資公司及金融機構行使動產擔保權，於3天內將抵押車輛拖離幫派藏匿處，避免大批權利車流入黑市，形成治安隱憂。

警方表示，融資公司、金融機構與汽車買賣方簽立汽車貸款契約時，會就該交易車輛設定動產抵押權，依據動產擔保交易法規定，抵押物(車輛)被遷移、出賣、出質、移轉或受其他處分，致有害於抵押權的行使者，抵押權人得佔有抵押物，因此這些核貸的合法融資公司、金融機構發現自己設定抵押權的車輛，被移置新竹山區空地，脫離原車主的掌控，便行使其動產抵押權，將各自有權占有的車輛拖回。

這次，警方於積極協調這些融資公司、金融機構的抵押權人後，他們委由拖吊公司夜以繼日耗時3日，共拖吊210輛，其餘車輛則因車況不佳，部分融資公司、金融機構考量成本效益下，才未將其名下設定的車輛拖走。

