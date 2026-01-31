市值破億！ 陽明船長涉走私「雙獅地球牌海洛因」恐判死

高雄市 / 綜合報導

陽明海運一艘環明輪，遭海關人員查獲，載有市值破億元的「雙獅地球牌海洛因」。這艘貨輪，25日凌晨從越南出發後，陽明海運就接獲船員通報，因此取消停靠香港，直奔高雄隨即遭登檢，經查涉案的是尤姓船長目前人已經被收押。華視新聞獨家訪問到資深刑警，他表示，雙獅地球牌海洛因磚純質淨重高，如果說成功闖關的話，可獲利上億元，不過一但被抓，就可能面臨無期徒刑或死刑。

台中港內，這艘陽明貨運的環明輪靠港停泊，看似正常，不過幾天前竟然載著市值破億的海洛因磚，試圖闖關進高雄港遭到查獲。原來這艘環明輪，25日凌晨，從越南海防港啟程，載著海洛因磚及不明白色粉末，原定28日停靠香港，但陽明海運疑似擔心節外生枝，取消原計畫直奔高雄。29日深夜一停泊海關人員，立刻登檢當場人贓俱獲。

從起獲的毒品來看，市值破億元，而經調查幕後指揮運毒任務的，竟然是尤姓船長，針對自家船員，涉嫌走私毒品被查獲，陽明海運發聲明表示，船班靠港前就接獲消息，隨即主動通報海巡署及調查局，並配合調查，目前船舶已經恢復正常營運。

台灣高雄地方檢察署襄閱主任檢察官林志祐說：「就相關事實正主動蒐集證據。」根據了解，遭查獲的這批海洛因磚，是雙獅地球牌，純質淨重高，看在專業刑警眼裡，它堪稱毒品界的A5和牛，除此之外，船上疑似還查獲，用油紙袋分裝的散裝海洛因磚及白粉，保存相當完整，這也讓海關人員大吃一驚。

刑警說：「運輸販賣死刑。」尤姓船長冒著風險，將毒品走私來台，目前人被收押，而以過往經驗來看，他難逃重判刑責，甚至可能遭判死刑。

