市值衝全球第7 台股擺脫淺碟市場

台股市值排名全球第7，力追英國、加拿大，昔被視為「淺碟型市場」，如今打起翻身仗！金管會主委彭金隆29日在金管會新春記者會上便表示，台股現在是受國際矚目的市場，已「不可同日而語」。

所謂「淺碟型市場」形容資本市場規模小、結構脆弱的經濟或金融市場，就像淺的碟子裝水，稍微震動就會波動劇烈，如今台股已經站上32000點，同時也愈來愈多小資族、年輕人、散戶加入資本市場，台股是否還延續著「淺碟型市場」的稱號，讓外界相當好奇。

金管會證期局長高晶萍表示，台股的自然人交易量占比約52％，比例不小，但是相較於30年前自然人比重高達9成，明顯下降。金管會的責任是，盡量將市場建構好、吸引各種投資人進來。

以市值論，台股排名全球第7，與排在前面的英國、加拿大也差不了多少，高晶萍表示，金管會持續力推「亞洲創新籌資平台」透過強化創新版、鬆綁上市櫃與創新板轉板限制，強化資本市場籌資能力，讓台股更具吸引力。

據金管會的資料顯示，民國114年年底台股指數收在28963點，較113年上漲5928點，上漲幅度25.74％，日均交易量5308億元也顯著成長，市值破百兆元達到101兆元。且114年初次上市櫃掛牌家數77家、公開發行公司籌資申報生效案件金額達1兆1921億元，足以見得台股近來蓬勃發展。