市值近1300萬活龍蝦送好市多失蹤 疑涉組織貨運竊盜驚動FBI介入

美國近日發生一起活龍蝦在運輸途中遭劫的案件，一批市值近40萬美元（台幣約1268萬元）的活龍蝦原定運往伊利諾州與明尼蘇達州的好市多（Costco）倉庫，卻在途中不知去向。執法部門與業界人士指出，這可能是一起美國境內日益猖獗、鎖定高價值貨物的組織貨運竊盜案。

時人（People）雜誌引述Fox Chicago報導，負責安排運輸的貨運經紀公司Rexing Companies執行長雷克辛（Dylan Rexing）受訪時表示，這批活龍蝦是在麻州湯頓市（Taunton, Massachusetts）提貨，卻始終未能抵達預定目的地。公司隨後發現貨物自追蹤系統中消失，也沒有留下任何完成交付或合法改道的紀錄，因而第一時間通報異常。

雷克辛指出，這起活龍蝦不翼而飛事件看來是「竊盜集團」所為，犯罪分子冒充合法承運商，在運輸途中攔截貨物。他說：「這在全國各地都是一個大問題，對我們的業務造成巨大衝擊，」並補充指出，這次損失將帶來實質的營運影響，像是延後招募人員與減少員工獎金，相關成本最終也可能一路轉嫁到供應鏈下游。

相關官員證實，聯邦調查局（FBI）正在調查此案，但目前尚未鎖定或逮捕任何嫌犯。FBI芝加哥與明尼亞波利斯調查站在內的地方與聯邦執法機構正就相關線索進行協調。時人已聯繫好市多與Rexing Companies，但雙方均未立即發表正式聲明。

這起龍蝦劫案引發外界對更廣泛貨物竊盜趨勢的關注，聯邦當局指出，這類犯罪每年讓美國企業蒙受數百億美元損失。美國國土安全調查署（HSI）年初啟動「沸點行動」（Operation Boiling Point），目標是瓦解鎖定貨運與零售供應鏈的組織竊盜集團。

