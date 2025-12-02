「市值逾億」海洛因磚藏燈座 3泰嫌闖關遭逮面臨重刑

台北市 / 綜合報導

檢警與關務署接獲情資，有跨國販毒集團將海洛因磚藏在樹脂藝術燈底座內，外層使用的鉛材質，防止X光機掃描，企圖闖關進入台灣，檢警鎖定來台領貨的3名泰籍嫌犯，循線逮捕並查扣52塊「雙獅地球牌海洛因磚」，市價高達1億5600萬，而涉嫌運送這些毒品的泰國籍嫌犯，也將面臨死刑或無期徒刑的刑責。

鐵鎚、電鋸各種工具齊上陣，檢警齊力將藝術燈底座鑿開，因為裡頭暗藏玄機，燈座打開後，赫然發現印有雙獅地球標的海洛因磚，數量多達52塊，刑事局國際科長李昆達VS.行政院長卓榮泰說：「用一個軟鉛把它覆蓋之後，再用高溫高強度的樹脂，把它密封，所以你從一般的檢測方式，根本檢查不出來。」

第13波安居緝毒專案成果出爐，檢警與關務署調查局，聯手查獲400多公斤的毒品，其中最受矚目的就是一級毒品海洛因，這些海洛因磚被藏在樹脂藝術燈底座內，市值超過1億5600萬，外層刻意鍍鉛防止X光機掃描，從越南寮國運往台灣販賣，3名泰國嫌犯飛往台灣收穫，被警方逮捕。

這些海洛因磚都被打上雙獅地球標，標榜純度高品質佳，但海洛因屬於一級毒品，製造運輸的嫌犯將面臨死刑或無期徒刑，這回緝毒專案，還查獲罌粟花、喪屍煙彈等多種毒品原料，幾乎都是透過貨運企圖闖關成功，行政院長卓榮泰說：「這些網路購物平台，不自我自律，當中摻雜暗藏毒品，我們一定要在我們新的打詐新法案中，以及我們新的防治各種毒害的法案法律當中，嚴加的管理。」甚至有毒品原料，夾藏在來自中國的網購貨櫃中，卓榮泰強調將著手研議法案，防止毒品透過包裹貨櫃進入台灣。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

