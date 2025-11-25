市值1500萬股份全變姪女的…弟收稅單才知遭冒名 哥哥慘了判6月

士林地方法院判決出爐，哥哥偷移1500萬股權判刑6月。

新北市林姓男子以「要申報股利，需要身分證影本」為由，將弟弟名下、市值約1500萬元的10萬股股份悄悄轉移到自己女兒名下，還以弟弟名義完成贈與稅申報書、聲明事項表與贈與契約書等整套文件並送至稅務機關。弟弟收到稅務公文後才驚覺被「代簽」、氣得立刻報案。士林地院審理後，認定他行使偽造私文書罪，判處6個月徒刑，可易科罰金。

涉案股份來自一家成立逾40年的本土金屬材料企業，資本額超過1.9億元，在北、中、南均設有廠區，為五金產業上游的特殊鋼材供應來源，股權具有一定市場價值。弟弟在通訊紀錄中更明確要求，若兄長要移轉股份，必須支付 50萬美金作為對價，等同約新台幣1500萬元，與所謂「無償贈與」的內容完全不同。

判決指出，林姓哥哥以「申報股利」為由向弟弟索取身分證影本，取得文件後，便自行製作相關贈與稅資料，再冒用弟弟的私章逐一蓋在各簽章欄位，隨即送交稅務單位。

後續贈與稅相關公文寄到林男住所，社區警衛看到收件人是弟弟，便依名字直接把文件轉交給他，弟弟一看發現名下10萬股股份全被轉走，氣得提告。

林男事後辯稱，他之所以移轉股份，是為了「遵循母親生前的安排」，但法官檢視通訊紀錄後認為，弟弟不僅從未同意，還反覆強調要以50萬美金購回股份才能移轉，與被告辯詞不符。法院並指出，林男在偵查及準備程序期間全盤否認，直到正式開庭前才改口承認偽造與行使文件，坦承時間偏晚。

綜合被告無前科、部分股份原有對價安排、贈與事後已撤銷等因素，法院最終量刑6月。至於偽造文件上的印章，因為使用的是弟弟真正的私章，而非偽刻，因此未予沒收。



