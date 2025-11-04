市值5兆美元不夠看？輝達踩上AI熱浪 分析師：將衝破8.5兆





輝達（Nvidia）近年市值不斷飆升，繼上週突破5兆美元大關後，未來依舊看好，根據投資機構 Loop Capital Markets給予的最新目標價350美元試算，價位不僅是華爾街最高，更意味著輝達市值有望衝上8.5兆美元（大約新台幣262.35兆元）。

根據《彭博》引述Loop Capital的最新報告，Loop Capital本週一將輝達股票目標價自250美元上調至350美元，遠高於市場平均預期的231美元，對比上週五收盤價的202.49美元，代表潛在上漲空間超過70%，若以該目標價試算，輝達的總市值將超越8.5兆美元。

Loop Capital資深分析師Ananda Baruah在報告中指出，「我們正邁入生成式人工智慧（Gen AI）應用的下一波『黃金浪潮』，輝達正站在這股超出預期需求的前端。」他還提到，輝達即將開始推出Blackwell GPU晶片系列，預計在未來12~15個月內，其出貨量將「幾乎翻倍」，同時將看到平均售價上升帶來的好處。

上述消息公布後，輝達股價在盤前交易上漲大約2%，綜觀今年以來已上漲超過 50%，表現優於費城半導體指數45%的漲幅。

除此之外，證劵機構Rosenblatt Securities也將輝達目標價自215美元調升升至240美元，根據旗下分析師Kevin Cassidy說法，輝達近期舉辦的技術會議顯示，該公司已擁有超過5000億美元的Blackwell晶片訂單，這將持續至2026年，這讓Rosenblatt Securities對輝達的AI平台快速擴展至超大規模資料中心以外的市場印象深刻。

《彭博》分析認為，看好輝達的樂觀情緒發生在該公司預定11月19日公布財報之前，包括上週微軟（Microsoft）、Meta、Alphabet以及亞馬遜（Amazon） 等大型科技公司公布的財報均顯示，它們仍致力於持續大舉投資AI領域，這對領銜AI技術的輝達堪稱利多。

（封面示意圖／東森新聞）

