市值9200萬！12公斤黃金新員工「忘在高鐵」列車長：20年來撿過最貴的

大陸中心／羅欣怡報導

中國珠寶商帶著12公斤的黃金飾品參展，最後忘記帶下車。（圖／翻攝自微博）

真的會嚇到腿軟！中國上海一列高鐵車廂內，列車長在列車抵達終點站後巡視車廂，發現一個無人認領的行李箱，行李箱重到2個人才搬得動，打開一看，竟一袋袋裝好的黃金飾品，重達12公斤的黃金，市價約9200萬元台幣。最後查出失主是一間珠寶公司，員工帶著飾品到上海參展，下車卻獨漏這箱飾品，所幸最後順利找回。

列車長巡視車廂時，發現一個被遺忘的黑色行李箱。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，這起事件發生在由惠州北開往上海的D914次高鐵列車上。當列車抵達終點站上海站後，列車長吳佳雯在進行例行巡檢時，於6號車廂的鋪位下方發現一只異常沉重的黑色行李箱。在乘警的陪同下，工作人員開箱檢查，驚見箱內整齊碼放著十幾包金燦燦的飾品，經清點總重量達12公斤。若以近期金價換算，這箱金飾價值約2000萬元人民幣（約9200萬元新台幣）。

警方隨後迅速展開追查，確認失主為一家珠寶公司的員工。該名員工原本帶著這批金飾準備到上海參加展覽，不料下車時竟一時疏忽，將這座「行動金庫」遺留在車上。所幸在鐵路局與警方的協助下，失主在短短一小時內便完成點交領回，虛驚一場。

