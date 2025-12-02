市價逾千萬！雲林檢警兵分21路掃蕩飆車集團…「斬牛魔王」扣21輛改裝車

記者吳泊萱／雲林報導

雲林縣警局與雲林地檢署聯手發動「斬車專案」，兵分21路查扣21輛改裝車。（圖／翻攝畫面）

雲林縣警局為了遏止改裝車集體飆車歪風，組成「斬車專案小組」，報請雲林地檢署指揮，發動第一波掃蕩行動，兵分21路前往全台各縣市同步執行搜索及拘提。本次行動共查扣改裝車21輛及大量毒品，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警局與雲林地檢署聯手發動「斬車專案」，兵分21路查扣21輛改裝車。（圖／翻攝畫面）

警方指出，本案緣於今年11月16日凌晨，一群無牌改裝車輛在雲林縣轄區內多處道路集體違規飆車，還發出巨大聲響，嚴重擾亂居民夜間安寧，警局當天共接獲14件報案。為了遏止飆車族囂張氣焰，警方組成專案小組，報請地檢署指揮偵辦，經多日偵查，於昨日（1日）發起掃蕩行動，80名警力兵分21路前往全台各縣市同步執行搜索、拘提，共查扣21輛改裝車及24包毒品愷他命、3面遮蔽牌。

廣告 廣告

雲林縣警局掃蕩無牌飆車族，查扣改裝牛魔王2輛、賓士AMG4輛、BMW5系列1輛等21輛改裝車，市價逾千萬。（圖／翻攝畫面）

而改裝車陣容也令人大開眼界，包括改裝牛魔王2輛、賓士AMG4輛、BMW5系列1輛、阿法1輛、福斯GOLF2輛，11輛國產房車，總價逾數千萬元，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局長黃富村嚴正表示，維護縣民的交通安全與居家安寧是警察責無旁貸的使命。此次聯手雲林地檢署發動「斬車專案」，就是對挑戰公權力、危害用路安全的飆車族所發出的嚴正警告。後續分局將持續運用「追人、追車、追組織」的掃蕩策略，並結合大數據分析及科技偵查，針對任何可能形成危險車聚、集體違規的行為，持續實施高強度、不間斷的掃蕩與查緝，捍衛雲林縣的道路安全與社會秩序。

更多三立新聞網報導

私約二嫂兄弟鬩牆！高國豪遭「2兄長」痛扁…扯衣壓地畫面曝光

全聯鯛魚排藥檢超標流向曝！全台18縣市中招…1.3萬片問題魚片已下肚

16歲高中生無照騎車自撞！「男死女重傷」家長崩潰：不知2人半夜溜出門

彰化深夜「酒駕撞酒駕」！員警處理車禍遇劫…慘遭推撞受傷送醫

