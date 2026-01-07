市價2.3萬！帶3瓶飛天茅台宴請親友遭調包 靠1細節識破服務生伎倆

大陸上海市閔行區近日發生1起自帶高價白酒遭調包的案件，引發社會關注。（圖／翻攝自封面新聞）

大陸上海市閔行區近日發生1起自帶高價白酒遭調包的案件，引發社會關注。1名男子攜帶3瓶要價人民幣5100元（約新台幣2.3萬元）的「飛天茅台」宴請親友，卻在用餐過程中發現酒水被掉包，所幸他及時察覺瓶身溫度有異，立即報警處理。警方獲報後迅速介入，成功追回全部真品茅台。

《封面新聞》報導，上海警方今天（7日）表示，經查現場出現的酒瓶在生產日期、批次等細節上，與當事人自帶酒水完全不符，甚至瓶身溫度也存在明顯差異，成為破案關鍵線索。目前，涉案服務員已被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。

據了解，事件發生於2025年12月7日中午。王先生當時攜帶3瓶市價約每瓶人民幣1700元（約新台幣7648元）的飛天茅台前往酒店包廂用餐。期間，1名服務員多次接觸酒瓶，引起王先生警覺。隨後，他發現桌上酒瓶的生產資訊與原酒不一致，立刻聯絡酒店負責人並報警。

警方調閱公共監視畫面後，迅速鎖定嚴姓服務員。調查顯示，服務員趁王先生不注意，將真酒轉移至酒水車，再以整理酒水為由，分3次以事先準備的假酒完成調包，並將真酒藏匿後轉移至樓下電動車內。

嚴姓服務生供稱，假酒購自網路，價格僅數百元，原以為不會被發現。警方呼籲，消費者自帶貴重酒水時應提高警覺、妥善標記，餐飲業者也須加強內部管理，以防類似事件再度發生。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

