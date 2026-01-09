市刑大警偕女值班台用餐 男闖入拍攝爆衝突

民視新聞李豫翰、蔡承翰／台北報導

警局第一線的值班台，竟然被民眾闖入拍攝！台北市刑大的員警，日前和其他女子在值班台用餐時，突然有一名男子，拿著手機對著兩人拍攝，值班員警上前制止，雙方因此爆發推擠衝突，影片一出，引發外界疑慮，市刑大門禁不設防？警方表示，女子是其他單位偵查員，來討論案情，後續會加強同仁的危機意識。

值班台內，穿便服女子，靠在刑警旁邊，正要一起吃晚餐，民眾馬上靠近錄影。錄影民眾酸言酸語，刑警站起身出手制止，雙方爆發推擠。男子的拍攝方式就像刻意找麻煩，大嗆自己也想來吃飯，為什麼女子可以，我不行。

事發就在這個月初，台北市刑大內，男子事後將影片PO上網，還以"員警吃飯愛相隨"為標題，帶風向的意圖明顯，但根據了解，這名女子是其他單位偵查人員，前來討論案情，才會順便帶晚餐來。有民眾相挺，但也有人擔心，認為值班員警沒有隨時緊盯男子，萬一他持利器，或是搶奪配槍該怎麼辦，而市刑大則表示，員警24小時輪班，一班大約6到8小時，吃飯確實會在值班台。





市刑大會加強同仁值班危機意識，畢竟值班台是警局第一線，保持警戒才能預防任何潛在危機。





