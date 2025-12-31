市務會議 高虹安：守護市民安心迎接2026

新竹市長高虹安於市務會議中盤點大型活動與消費金整備。

▲新竹市長高虹安於市務會議中盤點大型活動與消費金整備。

新竹市政府日昨召開本週市務會議，也是一一四年最後一場市務會議，市長高虹安會中除針對即將登場的跨年晚會與元旦升旗典禮進行整備情形盤點，並就活動期間的人潮疏導、交通維持及維安防災整備提出具體要求外，也特別關注一一五年初普發五千元消費金的籌備進度。此外，針對市府吉祥物「皮卡」等IP周邊商品引發熱烈討論，高虹安市長責成城銷處與行政處研議商品化機制，讓遊客能將竹市的美好回憶帶回家。

廣告 廣告

針對明年初最重要的民生政策「振興經濟消費金發放」，高市長責成尚有人力缺口單位務必「最後衝刺」，於本週五前完成招募並配合後續教育訓練，確保明年一月二十四日的發放作業萬無一失，讓市民順利領到紅包過好年。

隨著「二O二六大新竹跨年晚會」與「元旦升旗典禮」將接力登場，高市長特別提醒，鑑於跨年人潮眾多，警察局與消防局務必做好維安與防災準備，特別是針對南寮漁港可能出現的私放煙火情形，應提前進行宣導與巡查，避免發生危險或造成環境髒亂。同時，她也要求警察局針對跨年晚會的維安措施進行專案報告，並適時對外說明開放式場域的安全規劃，讓民眾能安心參與。

此外，關於新竹市政府近期推出的吉祥物「皮卡」周邊商品引發民眾高度詢問，高市長在會中指示城銷處與行政處，應盡快研議市府IP商品化的機制與販售通路。她認為，隨著竹市觀光推廣力道加大，若能讓遊客在造訪市府或景點時買到具代表性的文創商品，不僅能行銷城市，更能留下深刻的旅遊記憶。

高虹安市長勉勵各局處首長，明年除了要落實普發消費金、推動市場加倍等振興經濟措施外，更要持續優化市政服務。期許大家在嶄新的一年裡，繼續以「安居科技城」為目標，齊心協力為新竹市民創造更多幸福與榮耀。