「市區找車位找到心很累」 議員批台中停車位一位難求困境長期未解

議員批停車位一位難求困境長期未解。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市議會5日審查交通局115年度總預算，停車議題成為攻防焦點，民進黨市議員陳雅惠表示，台中市民為了找車位動輒繞上好幾圈，油錢白白浪費、情緒崩潰已成日常，為了找車位真的找到心很累。

陳雅惠指出，停車管理處115年度歲出僅1億6848萬元，其中資本門1億1750萬元，編列明顯不足；而最讓人無法接受的是，停車缺口最嚴重的市中心與東南區，新增路外停車場預算「掛零」。她表示，台中車站周邊商圈迅速復甦，人潮回來，車位卻沒有跟上；學校、醫院周邊尖峰時段更是塞到動不了；巷弄停車位不足，鄰里爭執頻傳。民眾都在抱怨，車到底要停哪裡？

陳雅惠要求，交通局必須提出停車場興闢的具體位置、動工期程與階段性成果，而不是等到塞到受不了才倉促補救。交通局長葉昭甫回應，市府過去7年已推動近40座立體停車場，未來大台中轉運中心啟用後，將新增600多個汽車位及上千機車位，有助紓解車站周邊停車壓力。他並坦言，東南區與市中心確實存在停車供給壓力，已請財政局盤點可用土地，鎖定大智、復興、學校周邊等熱區，研議多元方式興闢停車場，包括BOT、都更合建、校園合作立體停車場等，加速推動。