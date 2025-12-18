市區連接豐原15.42公里 中捷紅線說明會下周登場

台中捷運紅線（崇德豐原線）從市區連接至豐原，全長約15.42公里，規畫設置11座高架車站，市府捷運工程局18日表示，紅線可行性研究整體規畫正式進入期末階段，將於22日及23日舉辦兩場地方說明會，預計民國115年可行性研究提報中央審議。

崇德豐原線可行性研究於今年2月公告招標、4月完成決標並啟動研究作業，已依期程完成工作執行計畫書與期中審查，並就路線規畫、運輸需求、財務評估、工程風險與營運模式等面向進行完整檢討。

台中捷運紅線（崇德豐原線）從市區連接至豐原，全長約15.42公里，規畫設置11座高架車站。（圖／台中市府）

捷工局說明，崇德豐原線初步規畫採高架形式，全長約15.42公里，規畫設置11座車站，路線自北屯區崇德路與三民路口向北延伸，行經崇德路、承德路、豐原大道至中正路一帶，並納入銜接豐原車站之路段，以強化豐原市中心與豐科園區間的交通服務。

捷工局進一步指出，目前可行性評估進入期末階段，市府將於22日及23日舉辦兩場地方說明會，向民眾說明路線配置、車站設置及後續推動方向，將依審查意見進一步修正與優化，預計115年完成可行性研究成果並提報中央審議。

捷工局指出，依目前推估，至目標年140年，主線500公尺範圍內服務人口約22萬人，尖峰時段班距可達2.5分鐘，有助於提升通勤效率並改善整體交通流量。

首場說明會訂於22日（星期一）晚間7時，於豐原區五里聯合活動中心舉行；第二場則於23日（星期二）下午2時，在北屯區公所6樓禮堂辦理。

