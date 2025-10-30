市售蔬果農藥殘留 抽驗884件 72不合格

台北市台南海鮮會館的芫荽農藥殘留超標。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署30日公布市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，共抽驗884件市售蔬果，發現有72件殘留農藥超標而不合格，其中不少是知名賣場所出售，也包括愛買台南店的白蘿蔔在內，食藥署建議民眾，應確實沖洗蔬果或去皮後再行食用。

食藥署指出，依據過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣373件農產品加強監測，檢驗結果312件符合規定，合格率83.6%；其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，檢驗結果500件符合規定，合格率97.8%，顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品之機率，提升整體食品安全管理成效。

愛買台南店販售的白蘿蔔殘留農藥超標。（食藥署提供）

食藥署所公布台南地區相關之不合格品項包括愛買台南店的白蘿蔔驗出可尼丁0.12ppm，順大生鮮之荷蘭豆驗出達克利0.20ppm，另外，台北市士林區台南海鮮會館的芫荽被驗出草脫淨0.07ppm不合格。