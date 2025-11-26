市售超夯「聲光儀」延緩失智？專家揭「不一定有效」治療機制待研究

透過40赫茲的光線和聲音，可有效刺激特定腦區的活躍程度、進而延緩失智症，成為民眾居家照護新選擇。人口老化，失智議題受到重視，類似「聲光儀」正夯，但效果果真如此神奇嗎？《優活健康網》特摘此篇分享40赫茲聲光刺激的相關研究，與會專家提醒，雖動物實驗顯示，這類儀器具有一定潛力，但相關人體研究結果不一致，尚待驗證，提醒民眾謹慎看待相關市售產品。







Gamma波與大腦功能有關



長庚大學物理治療學系教授謝宗勳表示，阿茲海默症核心病理表現包括類澱粉蛋白沉積、Tau蛋白過度磷酸化和堆積。過去確有研究證實，以40赫茲為代表的腦波「Gamma波」，與記憶、感知、注意力及跨腦區訊息整合密切相關。

在阿茲海默症患者及小鼠模型中，皆觀察到Gamma波活性下降，醫界認為，這可視為認知功能障礙的潛在早期指標。2016年起一系列國際研究發現，以40赫茲光線照射小鼠，每日1小時，連續7天或3週，可成功誘發具阿茲海默症基因小鼠的大腦與40赫茲節律同步，進而減少類澱粉蛋白沉積，改善記憶功能，顯示其具有治療阿茲海默症的潛在可能性。

謝宗勳指出，其他研究則發現，同樣光線無法有效誘發腦波同步，且小鼠會自行迴避40赫茲閃光。推測與小鼠所帶阿茲海默基因不同，以及單純光刺激效果不如多感官刺激，及小鼠迴避行為影響刺激效果有關。





40赫茲光照產品不一定有效



國立臺灣大學心理系教授曾祥非說明，40赫茲頻率的光照技術，是來自2016年的研究，當時蔡立慧院士團隊發現，40赫茲聲光刺激可清除小鼠腦中的類澱粉蛋白，但較大型的第3期臨床試驗仍在執行中，該方法是否能驗證在人體上，需待該試驗的結果才可得知。

曾祥非表示，研究提到的40赫茲聲光刺激和一般的光線和聲音不同，前者指的是每秒閃爍40下的光，後者是每秒震動40下的聲音。至於市面上出現聲稱使用40赫茲光照的產品，雖然有些資料顯示，40赫茲光照在實驗室的細胞上有效；但實際上無法用40赫茲光直接照射腦內細胞，必須要驗證人眼接受到40赫茲光照是否有反應，才可能進一步討論療效。

曾祥非最新研究發現，市面上部分產品並未在人腦中觀察到40赫茲的腦波與該光照同步。此類型產品或許需要改進細部條件，例如調整相對40赫茲光照的亮度等參數到適合的比例，以期觀察到人的腦波反應。

曾祥非強調，目前的問題是許多研究無論實驗對象是老鼠或人的大腦，沒有先驗證40赫茲光刺激後，是否真的有腦波反應。若接受40赫茲光刺激，大腦沒有腦波反應，幾乎可確定之後不會因40赫茲光照而產生療效。





治療機制仍需進一步研究



至於人體研究方面，2021～2024年間多項研究證實，經過40赫茲光照和聲音刺激後，輕度失智症長者的腦室沒有擴大，海馬迴體積並未萎縮，且記憶功能似乎較好；如果用於輕度認知障礙或輕到中度失智症患者，可讓大腦白質體積、髓鞘含量達到穩定效果。

另有研究指出，輕度失智症長者持續接受40赫茲聲光刺激，睡眠品質獲得改善，每日活動量更為規律，部分受試者穩定40赫茲光照刺激後，原本易怒、憂鬱、焦慮、譫妄等神經精神症狀也改善。

但也有研究顯示，輕度失智者接受光照後，認知表現無明顯改善。整體來說，尚無一致結論，而治療機制也仍需進一步研究。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：40赫茲聲光刺激延緩失智？市售產品未見腦波光照同步）

