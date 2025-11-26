市售超夯「聲光儀」延緩失智？專家揭「不一定有效」治療機制待研究
透過40赫茲的光線和聲音，可有效刺激特定腦區的活躍程度、進而延緩失智症，成為民眾居家照護新選擇。人口老化，失智議題受到重視，類似「聲光儀」正夯，但效果果真如此神奇嗎？《優活健康網》特摘此篇分享40赫茲聲光刺激的相關研究，與會專家提醒，雖動物實驗顯示，這類儀器具有一定潛力，但相關人體研究結果不一致，尚待驗證，提醒民眾謹慎看待相關市售產品。
Gamma波與大腦功能有關
長庚大學物理治療學系教授謝宗勳表示，阿茲海默症核心病理表現包括類澱粉蛋白沉積、Tau蛋白過度磷酸化和堆積。過去確有研究證實，以40赫茲為代表的腦波「Gamma波」，與記憶、感知、注意力及跨腦區訊息整合密切相關。
在阿茲海默症患者及小鼠模型中，皆觀察到Gamma波活性下降，醫界認為，這可視為認知功能障礙的潛在早期指標。2016年起一系列國際研究發現，以40赫茲光線照射小鼠，每日1小時，連續7天或3週，可成功誘發具阿茲海默症基因小鼠的大腦與40赫茲節律同步，進而減少類澱粉蛋白沉積，改善記憶功能，顯示其具有治療阿茲海默症的潛在可能性。
謝宗勳指出，其他研究則發現，同樣光線無法有效誘發腦波同步，且小鼠會自行迴避40赫茲閃光。推測與小鼠所帶阿茲海默基因不同，以及單純光刺激效果不如多感官刺激，及小鼠迴避行為影響刺激效果有關。
40赫茲光照產品不一定有效
國立臺灣大學心理系教授曾祥非說明，40赫茲頻率的光照技術，是來自2016年的研究，當時蔡立慧院士團隊發現，40赫茲聲光刺激可清除小鼠腦中的類澱粉蛋白，但較大型的第3期臨床試驗仍在執行中，該方法是否能驗證在人體上，需待該試驗的結果才可得知。
曾祥非表示，研究提到的40赫茲聲光刺激和一般的光線和聲音不同，前者指的是每秒閃爍40下的光，後者是每秒震動40下的聲音。至於市面上出現聲稱使用40赫茲光照的產品，雖然有些資料顯示，40赫茲光照在實驗室的細胞上有效；但實際上無法用40赫茲光直接照射腦內細胞，必須要驗證人眼接受到40赫茲光照是否有反應，才可能進一步討論療效。
曾祥非最新研究發現，市面上部分產品並未在人腦中觀察到40赫茲的腦波與該光照同步。此類型產品或許需要改進細部條件，例如調整相對40赫茲光照的亮度等參數到適合的比例，以期觀察到人的腦波反應。
曾祥非強調，目前的問題是許多研究無論實驗對象是老鼠或人的大腦，沒有先驗證40赫茲光刺激後，是否真的有腦波反應。若接受40赫茲光刺激，大腦沒有腦波反應，幾乎可確定之後不會因40赫茲光照而產生療效。
治療機制仍需進一步研究
至於人體研究方面，2021～2024年間多項研究證實，經過40赫茲光照和聲音刺激後，輕度失智症長者的腦室沒有擴大，海馬迴體積並未萎縮，且記憶功能似乎較好；如果用於輕度認知障礙或輕到中度失智症患者，可讓大腦白質體積、髓鞘含量達到穩定效果。
另有研究指出，輕度失智症長者持續接受40赫茲聲光刺激，睡眠品質獲得改善，每日活動量更為規律，部分受試者穩定40赫茲光照刺激後，原本易怒、憂鬱、焦慮、譫妄等神經精神症狀也改善。
但也有研究顯示，輕度失智者接受光照後，認知表現無明顯改善。整體來說，尚無一致結論，而治療機制也仍需進一步研究。
（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：40赫茲聲光刺激延緩失智？市售產品未見腦波光照同步）
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
最新國人10大死因！ 癌症連續43年蟬聯10大死因榜首
健保永續藥師同行！ 從給付制度、藥價政策到專業角色
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為市售超夯「聲光儀」延緩失智？專家揭「不一定有效」治療機制待研究
其他人也在看
高雄夢時代吃知名Buffet！70歲港婦突倒地 搶救4天仍不治
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導一名來自香港的70歲婦人，23日在高雄夢時代饗食天堂用餐時，突然倒地，失去生命跡象，送醫後一度救回，送往加護病房。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不只薑母鴨放暑假！1飲料店放寒假3個月他超傻眼 內行曝生錢法
不少薑母鴨、羊肉爐業者會放暑假，等到氣溫下降再營業。然而近期有名網友分享，他看到綠豆沙業者還會放寒假，且一放就是3個月，讓他相當震驚。對此，有網友表示，有些是人力轉移到熱湯店；也有房東夏天租給冷飲店，冬天讓薑母鴨業者開店，整年都賺翻。中時新聞網 ・ 1 天前
前主播轉行當拍賣官！朱琦郁賣畫「5分鐘漲到440萬」曝光背後內幕
前新聞主播朱琦郁轉戰演藝圈後，在《小姐不熙娣》與《全明星辯論會》表現亮眼，近期更挑戰新身分，踏入藝術拍賣界成為拍賣官，並主持過多場拍賣行與名人慈善晚會活動，引發網友好奇她如何跨界進入這個專業領域。鏡報 ・ 1 天前
日本將提高外國人歸化條件 參政權也在內
[NOWnews今日新聞]近年來大量中國人移民甚至入籍歸化日本，讓日本民眾感到不安，日本首相高市早苗上任前曾表態將改正外國人太過寬鬆的入籍條件，日本媒體今（25）日報導指，日本政府正調整入籍條件，收緊...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
疾管署公布 新增7例M痘確例
疾管署二十五日公布十一月新增七例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部五例、中部一例及南部一例，因為身體陸續出現皮疹、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，疫調發現皆為散發病例。截至今年十一月二十四日為止，累計確診五百零四例病例。累計病例當中，四百六十九例本土及三十五例境外移入，今年確診五十二例(四十五例本土及七例境外移入病例)，社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例病毒型別，均為CladeIIb型，目前未有CladeI型境外或本土病例。疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至十月三十一日，全球累計九十八國通報逾四萬八千例M痘病例，一百八十六例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美及東南亞近期呈現上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓 ...台灣新生報 ・ 1 天前
吃起司防失智！日本7千人大型研究：1周1次就有差
失智症風險隨年齡增長而提高。食安專家韋恩指出，日本一項針對7914名65歲以上高齡者的大型研究顯示，每週至少吃一次起司的老人，失智症發生率為3.4%，低於完全不吃者的4.5%，每千人約有10至11例的差距。此研究凸顯乳製品攝取與老人認知功能存在連結性。中天新聞網 ・ 1 天前
日本人長壽秘訣！每天喝湯加1物 科學證實可降血糖、血脂與抗癌
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。NOW健康 ・ 23 小時前
成龍女兒吳卓林近況疑曝光 街頭擺攤維生不見妻子陪伴
武打巨星成龍婚外情所生26歲女兒「小龍女」吳卓林，近年和媽媽吳綺莉鬧翻，她2017年宣布出櫃，隔年和大她12歲的混血女友Andi在加拿大註冊結婚，2020年一度傳出婚變，但當事人無回應。近日，港媒報導，吳卓林疑被直擊在街頭賣有自己繪製圖樣的T恤，身邊不見妻子或母親陪伴，自食其力的情況引來討論。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿不倫王子極樂美國！梁赫群結婚11年不忍發聲了 婚姻現況曝光
梁赫群跟老婆結婚11年育有一子。如今年終將近，他透露目前尾牙邀約大概6場，自認薄利多銷。提到近來粿粿婚變風波，梁赫群表示自從結婚後跟老婆就各自沒有異性朋友，因此不會有跟對方出國兩周以上的事情發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
運動部》老搭檔兩次錯過藥檢 李洋：王齊麟已設鬧鐘提醒
運動部部長李洋26日前往立法院教育及文化委員會進行上任後首次業務報告，也接受立委們的質詢，國民黨立委柯志恩提到，和李洋一起打下兩面奧運金牌的羽球雙打前搭檔王齊麟，已經兩次錯過藥檢，再一次就可能遭禁賽1到2年，李洋表示，王齊麟也檢討反省，並設定鬧鐘提醒。中時新聞網 ・ 1 天前
「小龍女」破冰吳綺莉回港了？26歲驚人近況曝光
娛樂中心／于士宸報導71歲香港巨星成龍年輕時靠著武打片走紅，但他的花邊新聞也沒少過。港姐出身的女星吳綺莉和成龍25年前爆出不倫戀，並生下女兒「小龍女」吳卓林，直到現在成龍依然不承認女兒吳卓林的身分，而近年來吳卓林與吳綺莉的母女情，也因為吳卓林的外籍老婆Andi決裂，關係降到冰點，日前更一度傳出吳卓林已離開香港、斷絕母女關係的消息。如今，港媒再度曝光吳卓林近況，疑似人已回香港，正在「做這事」維生，消息曝光後，掀起全網熱烈討論。民視 ・ 1 天前
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
對失業者來說，為家人準備一頓豐盛的感恩節晚餐，也有一定壓力。一名谷歌華人工程師，服務公司長達十年，最近被辭退，作為四個孩...世界日報World Journal ・ 1 天前
簡廷芮爆偷吃王品澔 神隱14天近況曝光！
娛樂中心／綜合報導前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與老公范姜彥豐婚變，被踢爆與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，連好姐妹簡廷芮也捲入偷吃風。簡廷芮不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同遊「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。簡廷芮和老公雙雙發聲闢謠，互相甜蜜喊話證明感情穩定。神隱14天後，昨（24日）她更新個人社群，最新近況曝光。民視 ・ 1 天前
破億蔥抓餅1／為了讓父母破鏡重圓 他不做白領回家救廠
在台灣冷凍食品市場裡，龍豪食品是一匹黑馬。蔥抓餅不僅打進全台5大早餐連鎖、月產逾百萬片，更以自有品牌「派脆刻」外銷多國。堪稱「台灣早餐店軍火庫」的龍豪從苗栗後龍市場小攤車起家，二代獨子陳冠霖在最混亂時回家接班。當時父母經營的食品小廠因導入自動化設備陷入財務危機、工廠1個月僅開8天，也讓父母關係決裂。陳冠霖從小經歷家裡大起大落，嚮往穩定的白領生活，卻為了讓家重新團聚而接下爛攤子。他從一台打單機、20個客戶起步，用十多年把龍豪推上全台蔥抓餅皮前5大廠。龍豪的slogan是「簡單做好一塊餅」，憑藉的卻是最不簡單的韌性。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
走路護心又護腦 最簡單抗老處方
記者湯朝村/嘉義報導 你以為走路只是移動？胸腔暨重症專科醫師黃軒博士提醒，走路其實是…中華日報 ・ 1 天前
香港大火／別再摀濕毛巾！消防公開「3步」保命關鍵
生活中心／林依蓉報導香港新界大埔區宏福苑社區在26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，釀成44人死亡、279人失聯的重大悲劇。這起事件再次凸顯火災正確逃生知識的重要性。新竹市消防局隨即曝光最新的「保命3步驟」與「關門避難」原則，更點名民間廣為流傳的「濕毛巾摀口鼻」行為，不僅效率低、增加呼吸困難，甚至可能因耗費寶貴時間而成為致命陷阱。因此，消防單位呼籲民眾必須立即修正傳統觀念，才能避免憾事發生。民視 ・ 1 小時前
失智翁外出迷途騎行破百公里 中壢警暖心助團園
日前有一名77歲住在新竹縣寶山鄉的張姓老伯伯，晚間22時許騎車外出，卻疑似失智症發作忘了目的地，一路騎進桃園市直到沒油，隔日上午9時許於中壢區領航北路四段附近緩慢推車，中壢警分局接獲民眾報案，趕抵現場先將其帶回派出所休息，隨後聯繫家屬讓其成功返家。 青埔派出所說明，日前9時許接獲熱心民桃園電子報 ・ 7 小時前
「小龍女」鬧翻吳綺莉被爆街頭擺攤 成龍「修遺囑」478億家產曝光
女星吳綺莉和知名影星成龍曾有一段情，並在未婚的情況下生下女兒吳卓林。母女兩人多年間相依為命，不過近年卻因家務事頻起爭執，關係降至冰點，女兒更離家出走至今。近日港媒報導吳卓林疑似在香港擺攤的畫面，再度引起外界關注吳卓林近況。太報 ・ 1 天前
桃園透天宅「深夜大火」濃煙竄天 1女跳樓逃生送醫
桃園透天宅「深夜大火」濃煙竄天 1女跳樓逃生送醫EBC東森新聞 ・ 1 天前
小龍女擺攤維生被拍！成龍爆「修改遺囑」478億財產分配曝
小龍女擺攤維生被拍！成龍爆「修改遺囑」478億財產分配曝EBC東森娛樂 ・ 21 小時前