市售鯛魚排驗出禁用藥物 金門衛生局啟動調查

【記者 洪美滿／金門 報導】有關高雄市政府衛生局於 114 年 10 月執行「114 年食品抽驗計畫」時，於全聯福利中心路竹中正分公司抽驗市售「台灣鯛魚排（大）」（效期：2027 年 9 月 16 日）產品，檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028 ppm，違反不得檢出之檢驗標準。

經查該批號共計進貨96包（效期：2027年9月16日），目前已全數售完。全聯已配合進行全面性預防性下架該產品，並於各門市張貼公告(條碼為2621451714315)，品名為：台灣鯛魚排(大)約200g，提醒民眾如購買到「效期為2027年9月16日」之商品，可持原發票及原商品至原購買門市辦理退貨或退現。

廣告 廣告

恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）屬於氟喹諾酮類廣效抗生素，常用於牛、豬、家禽治療細菌感染。在台灣禁止用於水產品，因為殘留會造成環境與人體健康風險。檢出恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028 ppm，主要風險在於可能引發過敏反應，以及長期低劑量暴露導致細菌抗藥性增加，使未來人類感染疾病時治療效果下降。

金門縣衛生局將持續配合中央政策與地方稽查作業，強化水產品抽驗及市售食品管理，守護鄉親食的安全。（照片翻攝示意圖）