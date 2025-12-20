市圖三重分館之友回娘家！20年前共繪入口壁畫創作者重溫老記憶 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴在地居民47年的三重分館即將於2026年拆除重建，邁向新的里程碑，為了讓在地居民能把握最後機會，重溫青春的足跡和美好回憶，三重分館特別20日舉辦圖書館之友回娘家活動，邀請三重分館最具代表性的入口意象「三重廟會」大壁畫與累積三重學子閱讀能量的「悅讀一夏」活動歷屆創作者回娘家，勾起大家對過往時光的美好懷念，共同見證閱讀的傳承與延續。

新北市立圖書館邀請20年前三重分館二樓入口處「三重廟會」的創作者，帶領14校的學弟妹，透過新舊對話，重新描繪即將開展新樣貌的三重分館未來閱讀願景。(圖/新北市立圖書館提供)

懸掛於三重分館二樓入口處的「三重廟會」巨型壁畫，為民國94年「三重市立圖書館」啟用時，由全市14所國小共55位小朋友共同創作的版畫作品，也是圖書館最具代表性的入口意象。圖書館特別邀請20年前的創作者，帶領14校的學弟妹，透過新舊對話，重新描繪即將開展新樣貌的三重分館未來閱讀願景。

昔日壁畫創作的學生之一，現在為新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍說，當初自己是五華國小六年級的學生，在老師的帶領下參加壁畫創作，被分配到畫千里眼與順風耳兩個大神將，「今天看到自己曾經參與創作的壁畫可以被保存這麼久，依然受到重視，內心滿是感動。

累積三重學子閱讀能量的「悅讀一夏」歷屆創作者製作紀念藏書票。(圖/新北市立圖書館提供)

在三重分館兒童室展出的「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，則透過一幅幅閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中留下的閱讀軌跡。106年參加「悅讀一夏」閱讀心得比賽獲得高中組第一名的黃意涵，現在是新北市國中國文老師，也是街頭藝人，特別重新演唱自創歌曲《青春》，和大家分享昔日的獲獎作品。三重區市民郭柏輝從小就是三重分館的忠實讀者，小學時參加「悅讀一夏」活動，高三時常到自修室準備考大學，如今還在新北市立圖書館服務，他特地來參加圖書館之友回娘家的活動，透過手作未來藏書票，傳遞對未來新形態圖書館的期待。

新北市立圖書館表示，不久的將來，三重分館將進入一個新的階段，以新北市圖「第二總館」的新身份出發，邀請大家一起期待新北閱讀藍圖的嶄新篇章。相關資訊請至新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢。