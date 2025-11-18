市圖推出「從word檔到一本書：出版歷程特展」
記者林雪娟／台南報導
一本書，從作者腦中的靈感，到讀者手中的紙本，中間究竟歷經多少道工序？市圖推出「從word檔到一本書：出版歷程特展」，展覽以出版流程為主題，帶領民眾深入探索一本書，從無到有的奇妙歷程，認識出版產業背後的專業與心血。
展覽由獨立出版聯盟，五大展區循著出版流程層層推進。現場展出作家手稿、編輯筆記、封面設計草圖、印刷打樣及成品書等豐富展件，讓民眾以視覺化方式，理解一本書從草稿到成品全貌。策展團隊也引用作家陳夏民著作《飛踢，醜哭，白鼻毛：第一次開出版社就大賣（騙你的）》中的文字，重新詮釋出版人的真實心境，讓觀眾在閱讀之間，更貼近創作者與出版團隊的情感溫度。
展期也將舉辦導覽座談會。策展團隊表示，從靈感發想、編輯討論、設計排版到最終印刷上市，每個環節都凝聚眾多專業者心血，除靜態展，還有影音素材呈現創作與製作現代氛圍，讓觀眾彷彿親臨其境，看見文字如何化為可被閱讀與收藏的實體書籍。無論是暢銷小說、文學散文，或一份小誌出版物，背後都蘊含出版團隊的創意與堅持。
市圖表示，透過展覽，讓民眾體會閱讀背後的努力與故事，讓讀者在翻頁之間，看見「知識如何成形」，所有人走進書籍誕生世界，挖掘文字化為書頁秘密，展期至十二月二十八日。
