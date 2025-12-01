市圖「新‧臺灣派對」週末點燈

今年「新‧臺灣派對」台式聖誕樹登場，南市圖以臺灣文學妝點聖誕樹，點亮臺南歲末夜。（市圖提供）

臺南市立圖書館以「臺灣文學」為核心精神，精選二十本具代表性的臺灣文學作品，將書中人物、場景與象徵意象，化為富含臺灣風土與閱讀氣息的聖誕燈板，與西洋節慶中經典的聖誕樹造型巧妙融合，打造充滿在地文化氣息的「台式聖誕樹」。

今年「新‧臺灣派對」聖誕點燈儀式將於六日（六）晚間七時，於臺南市立圖書館新總館西側廣場盛大登場，以閱讀、光影與創意交織，陪伴市民迎接溫暖的歲末夜。

系列活動結合臺灣閱讀節，推出「台語親子說故事比賽」、蛙寶故事團原創台語劇演出及「閱讀豪門—書富比拍賣會」、書香市集與小小消防員體驗等。七日原民會舉行「2025 深耕‧收穫在臺南」部落大學成果展，並串聯文創市集，在文化、語言、閱讀與市集交會中，呈現最具臺南風格的節慶派對。

此次台式聖誕樹以二十部臺灣文學經典為創作基礎，包括楊逵《送報伕》、黃春明《兒子的大玩偶》、王禎和《嫁粧一牛車》、楊双子《臺灣漫遊錄》等。作品橫跨日治、戰後到當代文學，呈現臺灣社會百年來的小人物生命力、庶民幽默、市井記憶與文化軌跡。南市圖以視覺設計，重新詮釋文學，使作品意象在光影中重生，讓文學不只停留在書頁，也能走入公共空間，讓市民在聖誕夜，遇見自身的文化故事，使西方節慶在臺南長出屬於土地的文化語言。

六日點燈當晚特別邀請多次入圍金曲獎的客家歌手iColor 愛客樂主唱邱廉欽帶來溫暖演出；並與大東橋商圈、思味市集共同在東橋八街、九路推出「台南YA誕城」市集活動，邀集菜奇鴨、夜奇鴨、好想兔、小賤狗等人氣ＩＰ陪伴大小朋友共度「新‧臺灣派對」！

