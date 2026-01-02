市地重劃打通關鍵路段交通 鳳山再現城市新門戶
圖說：高雄市第85期市地重劃區—鳳山車站南側曹謹路114年10月通車。（圖片來源：高雄市政府提供）
高雄市政府地政局第85期市地重劃區—鳳山車站南側曹謹路114年10月通車。開通後，曹謹路正式銜接曹公路、和平路與五權路，有效改善鳳山車站周邊長期的接送交通瓶頸，健全人行空間，並形塑鳳山地區嶄新的城市門戶意象。
第85期市地重劃區位於鳳山車站南側，是連結舊城區與新興發展區的重要節點。曹謹路全長約280公尺、寬約15公尺，工程內容包含道路側溝、人行步道銜接介面、道路鋪面及與鐵道局鳳山車站廣場出入口之銜接調整。
為提升行人安全與交通順暢，工程同步於曹謹路南北兩側增設人行步道與導盲磚，讓民眾步行可順利連接車站出入口與周邊商圈，打造安全、舒適的人行環境。
圖說：曹謹路正式銜接曹公路、和平路與五權路，有效改善鳳山車站周邊長期的接送交通瓶頸。（圖片來源：高雄市政府提供）
地政局表示，工程在施工過程中面臨營建缺工與場區狹窄、動線複雜等挑戰，施工團隊仍秉持如期完工目標，積極協調各單位介面問題，並獲鐵道局、工務局及交通局全力配合，順利完成所有主要設施。
鳳山車站廣場與曹謹路銜接區涉及鐵路用地及既有設施遷移，難度極高。經多次會勘與跨局處協調，最終在工期內完成連通與調整，確保通車品質與安全。地政局感謝所有施工團隊與地方居民支持，共同促成本案順利如期完工。
曹謹路通車後，可由曹公路順接和平路與五權路，形成完整的交通環狀系統，紓解車站臨時接送壅塞情形，提升整體通行效率。未來可配合鳳山車站北側興建中的複合商業大樓「空中鳳城」，創造交通、商業與人流的綜效，帶動地方經濟與都市景觀發展。
圖說：高雄市第85期市地重劃區—鳳山車站南側曹謹路114年10月通車。（圖片來源：高雄市政府提供）
第85期市地重劃區自推動以來，已陸續完成公共設施與道路建設，透過市地重劃整合都市更新與交通改善，已逐步形成宜居宜行的現代化都市空間。曹謹路的如期通車，不僅象徵重劃成果的具體展現，更是鳳山地區邁向繁榮新階段的重要里程碑。
(高雄市政府廣告)
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 415
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 469
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 1
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 5 小時前 ・ 23
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 105
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 472
中職／27歲捕手發文告別球員生涯！曾阻中信兄弟拋彩帶
27歲的捕手魏全，在2025年11月休賽季時離開富邦悍將，新的一年他透過IG發文宣布，他將卸下球員身分，打算休息一陣子後再往另一階段持續努力，正式向球迷告別。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 181
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 139
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 7 小時前 ・ 377
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 10
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 60