市地重劃打造亞洲新灣區 創造高雄城市永續新動力

高雄自1958年開辦全臺首期市地重劃以來，已累計完成超過100期土地重劃，範圍涵蓋愛河沿線、鐵路地下化區域及多功能經貿園區等，為百年城市注入新的生命力。 其中最受矚目亞洲新灣區，自市長陳其邁上任後推動「亞灣2.0」計畫，專注於智慧科技帶動產業轉型，推動南部半導體材料S廊帶，透過市地重劃以及區段徵收，活化閒置土地、翻轉老舊社區，利用開發盈餘款支援其他市政建設，已成為城市轉型和產業升級的重要引擎。 高市府地政局為配合亞洲新灣區重大建設的推動，將原本重工業區透過都市計畫變更，規劃為特定經貿核心專用區、特定文化休閒專用區、特定倉儲轉運專用區等；在多功能經貿園區內（包含前鎮區、苓雅區）規劃了10期市地重劃區及205兵工廠區段徵收區，面積總計約169公頃，其公辦開發區主要位於成功路、時代大道及中山三路兩側。

總面積近590公頃的亞灣區，是全臺唯一具有海空港優勢的都會核心，肩負高雄港舊港區轉型重任，透過市地重劃及區段徵收的手段闢建公共設施用地，完善亞灣區內的交通路網、公園、停車場及道路用地等建設，並提供可供設置工商貿易、金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等用地，將城市藝文活動、文創新興產業帶向港濱，也為亞灣智慧科技創新園區的發展打好基礎，提供廣大發展腹地。 隨著亞灣區內指標建設包括高雄市立圖書館總館、高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、高雄流行音樂中心等重要地標陸續完工啟用，預計引領金融、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館等產業發展，扮演高雄拚經濟的火車頭角色。 行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」從5年106億擴增為7年170億，透過擴大用地、群聚、創新、輸出等四個擴大策略與國際鏈結，以及中央政策支持，加速整體產業發展。過去的重工業區透過都市計畫變更，搖身一變成為特定經貿核心專用區、特定文化休閒專用區、特定倉儲轉運專用區。在多功能經貿園區內，10期市地重劃區井然有序地展開，每一塊土地都有精準的產業定位。

因應產業轉型發展需求，高市府透過土地重劃與區段徵收模式，導入捷運聯合開發，「高雄市大眾捷運系統黃線 Y15 站土地開發案」，並於114年12月14日正式簽約啟動，這項由高市府攜手鴻海精密工業推動的土地開發案，預計投資159億元打造「鴻海旗艦總部」，規劃45層及32層雙塔複合式地標，集結商辦、生活與產業機能，預估創造3,000個就業機會及200億元年產值。高市府表示，以鴻海在高科技產業及AI生態系建構上的領先地位，吸引更多包括像AMD等相關供應鏈或生態系廠商進駐到亞灣，加速亞灣2.0計畫的超前部署。 亞灣地區的崛起，是從土地開始的產業升級，規劃與再造，進而吸引世界級的企業進駐，甚至創造新型態產業發展，這些力量，都成為高雄城市發展的新動能。

