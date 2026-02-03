市場信心回暖 亞股收紅日韓股市領漲

（中央社香港3日綜合外電報導）在美國與伊朗外交進展、聯準會新主席提名人選、美國政府局部停擺等因素引發市場震盪後，亞洲股市今天反彈，普遍紅盤作收，其中以日韓股市表現最為強勁，貴金屬價格回穩。

法新社報導，在美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯邦準備理事會（Fed）主席後，美元聞聲走強。

在川普的聯準會主席人選中，華許立場最為鷹派，導致今年1月至今累計的股市強勁漲幅，在本週初面臨回吐壓力。

華許曾任聯準會理事，而且曾是華爾街投行摩根士丹利（Morgan Stanley）投資銀行家。分析師指出，華許獲提名增加了聯準會政策轉向強勢美元的可能性。

由於市場憂心川普樂見美元貶值以利出口，美元兌主要貨幣上週表現疲軟，但華許獲提名後，緩解了市場對於聯準會獨立性的擔憂。

在美國與伊朗局勢緩和後，避險資產貴金屬拋售潮一度加劇，但今天價格已回穩。川普先前曾警告可能對伊朗採取軍事行動，之後又對與伊朗達成協議表現樂觀。

美國最新製造業數據表現亮眼，超乎市場預期，提振市場對美國經濟的信心，並為投資人打了一劑強心針，美股昨天反彈收高。

亞股今天追隨美股漲勢普遍收紅，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）表現最佳，大漲6.8%，抹平昨日跌幅。日股基準日經225指數則勁揚3.9%，再創歷史新高。

香港、上海、雪梨、新加坡、台北、曼谷、威靈頓與馬尼拉股市也同步上揚。（編譯：陳正健）1150203