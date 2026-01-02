市場傳聞將退出手機市場 華碩：今年暫無新機計畫

（中央社記者吳家豪台北2日電）手機市場競爭激烈，獲利空間不斷被壓縮，經銷商傳出華碩將全面退出手機市場。華碩今天對中央社記者表示，華碩手機的營運、產品維護、升級和保固都會持續進行，但2026年暫無推出新機種的計畫。

華碩進一步說明，手機事業單位營運維持不變，對於所有華碩手機用戶，華碩將持續提供完整的售後服務，且保修條款與軟體更新均不受影響。

手機經銷商「零壹通訊憲東手機人生」在社群平台爆料指出，華碩手機部門只做到從2025年12月31日起，之後不再推出新手機，台灣專賣門市也將收掉，消息一出引起業界熱議。

業界觀察，華碩在手機市場面臨多方夾擊，高階產品需面對蘋果和三星的挑戰，中低階又有中國品牌低價搶市，競爭環境極為嚴峻。如今華碩把更多資源投入人工智慧（AI）伺服器，還要力守PC本業，自然無暇顧及手機產品。（編輯：潘羿菁）1150102