市場反應熱烈！可成科技股份回購逾3億 投資人信心增強

可成科技公司於1月2日發表消息，宣佈其股份回購金額已達新台幣三億元以上。根據公告內容，本次回購的股份數量累積達到246萬股，總金額為新台幣508,093,966元，平均每股回購價格為206.54元。此次回購行動顯示出公司對未來發展的信心，並可能進一步穩定股價。

可成科技公司於1月2日發表消息，宣佈其股份回購金額已達新台幣三億元以上。（資料圖／翻攝自官網）

可成科技資深經理侯乃鳳表示，這次回購計畫的啟動是基於市場情況及公司長期發展策略的考量。公司目前已持有自己的股份數量達601萬股，占已發行股份總數的0.96%。這一行動不僅反映了公司對自身價值的認可，也可能吸引更多的投資者關注。

延伸閱讀

可成啟動第九度庫藏股！預計買回3.08萬張

快訊／蘋果供應商傳出內鬼洩密 檢起訴14人